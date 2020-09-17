Более 870 миллионов учеников по всему миру, а это около 50 стран, до сих пор не могут вернуться к очному обучению в школах из-за пандемии COVID-19.

В прошлом учебном году весной в разгар коронавируса школы закрылись в 192 странах мира, отправив домой 1,6 миллиарда учеников, передает ЮНИСЕФ.

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Сейчас же почти через девять месяцев с момента начала пандемии, половина учащихся в мире (872 миллиона) в 51 стране до сих пор не могут вернуться в свои учебные классы. Еще каждая четвертая страна не определила даты возвращения школьников в образовательные учреждения.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетта Фор, миллионам детей посчастливилось учиться дистанционно – в Интернете, через радио или телевидение и тому подобное. Но данные показывают, что по меньшей мере для 463 миллионов детей, школы которых закрылись, не было онлайн-обучения. В частности, это из-за нехватки доступа к интернету или гаджетов.

К слову, в Украине с 14 сентября в красную зону попали 37 административных единиц. Там школы будут закрывать на карантин и проводить обучение дистанционно.