В настоящее время в 107 львовских школах проживают вынужденные переселенцы из других регионов. До 1 сентября их планируют переселить в другие локации. Об этом на брифинге 24 мая рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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С 1 сентября во Львове хотят возобновить очное обучение в школьных классах.

В последнее время много вопросов относительно нового учебного сезона. Мы на прошлой неделе совещались с директорами всех школ и запланировали, чтобы с 1 сентября будем делать все возможное, чтобы возобновить полноценное обучение в наших школах. И чтобы это было очное обучение,

– рассказал Садовый.

Он добавил, что до этого времени в каждой школе должны оборудовать укрытия. Если в помещении нет соответствующего места под укрытие, оно должно быть рядом с учебным заведением.

Справка. Согласно данным Минобразования, на 18 мая 2022 года российская армия повредила или разрушила в Украине почти 1,8 тысячи образовательных учреждений. Больше всего учебных заведений пострадало в Донецкой и Харьковской областях, где разрушены или повреждены более 400 зданий в каждом из этих регионов.

Как дети с временно оккупированных территорий могут получить документ об образовании

Несмотря на трудную ситуацию в стране, каждый учащийся сможет получить свой документ об образовании. Это касается даже выпускников-переселенцев. Детям с временно оккупированных территорий это можно сделать двумя способами :

офлайн – выехать на подконтрольную Украине территорию в любое учебное заведение и сообщить об этом местному департаменту образования и науки;

онлайн – в любой из онлайн-платформ. Речь идет об "Атмосферной школе", "Школе оптима" и других, которые перечислены на сайте Минобразования.

Вскоре в Минобразования планируется разработать и алгоритм выдачи документов об образовании учащимся, вынужденно находящимся за границей.

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