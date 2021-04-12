В 2020 году они задекларировали 46 351 биткойн. По состоянию на 7 апреля 2021 года – это 74,2 миллиарда гривен.

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Роль финансовой грамотности

Вместе с развитием цифровой экономики, украинцы все чаще обращают внимание на возможности новейших финансовых инструментов.

Среди 791 872 должностных лиц, заполнивших декларации, 652 указали о собственных доходах, которые они хранят в криптовалюте.

Единственной проблемой остается то, что далеко не все люди обладают высоким уровнем финансовой грамоты, из-за чего и доступ к инструментам на рынке денег открыт не для каждого.

Пока богатые только приумножают собственные состояния, обычные украинцы до сих пор не знают, какие возможности увеличения собственного капитала сегодня являются эффективными.

К слову, аналитики Bear Stearns и JPMorgan прогнозируют, что в 2021 году курс первой криптовалюты мира может достичь 100 тысяч долларов, а при благоприятных условиях – целых 300 тысяч.