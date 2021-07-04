Вооруженные знаниями, мы уже не спешим сдавать "на шторы" в школе, ходим на выборы не "для галочки" и умеем управлять собственными ресурсами. Предлагаем вашему вниманию подборку полезных курсов, лекций и практических занятий, которые помогут разобраться в главном.

Интересно Как выучить китайский самостоятельно: полезные советы, ресурсы и фразы для начинающего

1. Как не пустить налоги на ветер

Если вы давно хотели разобраться в налоговой системе, но не имели такой возможности, то этот курс – для вас. Лекторы из Центра социально-экономических исследований CASE Украина расскажут, зачем украинцы платят налоги и как сделать налоговую систему эффективной. Партнером курса выступает Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Курс состоит из 15 занятий.

Источник: ВУМ Online.

Для кого: широкого круга граждан, желающих подробнее узнать о налоговой системе.

Как работает налоговая система / Фото Unsplash

2. Механика реформ

Где наши государственные институты недорабатывают? Почему стратегия другой страны не подойдет нашей? Как построить мощное общество? На все эти вопросы можно получить ответы, прослушав курс лекций о реформах. Среди спикеров — реформатор государственных закупок Александр Стародубцев и украинский общественный деятель Ульяна Супрун. Курс создан в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!" и разделен на 5 блоков.

Источник: образовательная платформа Prometheus.

Для кого: граждан, которые хотят понимать и собственноручно творить изменения в Украине.

Почему стране нужны реформы / Фото Pexels

3. Как действовать дальше: обществу об устойчивом развитии

Этот курс является частью образовательного продукта, разработанного Программой развития ООН в Украине. Его целью является детальное ознакомление граждан с Указом Президента Украины "О целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года". С участием профессиональных лекторов, участники курса будут изучать 17 целей устойчивого развития и осознают собственную значимость в государстве. Курс изложен в 19 занятиях, объединенных в 4 блока.

Источник: ВУМ Online.

Для кого: представителей общественных организаций, общественных лидеров и активистов.

Какова ваша роль в государстве / Фото Pexels

4. Медиаграмотность: практические навыки

Этот курс является авторской разработкой известного политолога и исследователя гибридной войны Евгения Магды. Здесь вы узнаете о законах информации и медиаграмотности, а также получите базовые навыки борьбы с дезинформацией. Главная цель курса: предоставить слушателям удобный инструментарий для изучения медиаграмотности и его воплощения в жизнь. Кроме теоретических лекций, курс предполагает практические задания для лучшего усвоения информации. Продолжительность – 4 недели.

Источник: образовательная платформа Prometheus.

Для кого: всех, кто заинтересован в развитии критического мышления.

Как противостоять дезинформации / Фото Getty Images

5. Как правильно обращаться с бытовыми отходами

Курс об эко-сознании. В рамках программы расскажут, как правильно выбирать продукты и как обращаться с отходами дома и на работе. В список спикеров вошли лидер эко-проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовська, эко-блогер Марианна Бойко и консультант в сфере обращения с бытовыми отходами Екатерина Абашина. Курс состоит из шести блоков и содержит 29 занятий.

Источник: ВУМ Online.

Для кого: экологически сознательных граждан и тех, кто стремится стать эко-сознательными.

Интересный курс на тему эко-сознательности / Фото Pexels

6. Финансовая грамотность гражданина

На своем курсе авторы стремятся научить граждан брать ответственность за свое финансовое положение. Программа курса включает в себя несколько других, среди которых "Кредит – это зло", "Личный и семейный бюджет" и "Финансовое обоснование управленческих решений". Главный лектор проекта – Михаил Колесник, профессор бизнеса в KSE, преподаватель курсов финансового направления в ведущих бизнес-школах Украины и Беларуси. Вся программа, которая состоит из трех курсов, изложена в 56 занятиях.

Источник: ВУМ Online.

Для кого: всех граждан, которые хотят получить контроль над собственными финансами.

Как эффективно управлять личными финансами / Фото Pexels

7. Права человека в действии

Говорят, что человек, который знает свои права, уже не беззащитный. Того же мнения придерживаются и авторы курса. Во время обучения слушатели узнают, что является правами человека, кто должен их защищать и как отстаивать их в повседневной жизни. В список лекторов входят активисты, медиаюристы, адвокаты и даже правозащитники. Руководительница проекта – координатор работы общественной инициативы Евромайдан SOS. Программа курса изложена в 13 занятиях.

Источник: ВУМ Online.

Для кого: всех, кто хочет понять значение прав человека в трансформации Украины.

Все о правах человека / Фото Pexels

8. Как починить мир вокруг себя: практический путеводитель по общественному активизму

Основой этого курса является анализ кейсов и примеров успешного общественного активизма. Программой предусмотрено максимальное количество практических заданий о том, как благодаря своему неравнодушию изменить общество к лучшему. Авторы проекта – член экспертного совета по реформированию МВД Анастасия Леухина и основатель компании "Захватывающий Киев" Арсений Финберг. Курс рассчитан на 14 занятий.

Источник: ВУМ Online.

Для кого: всех, кто хочет стать общественным активистом и менять страну к лучшему.

На курсе расскажут об общественном активизме в действии / Фото Pexels

9. Общественное и политическое участие: базовый курс

Курс создан командой экспертов ОО "Молодая Черкасщина" совместно с Международным фондом избирательных систем. Вы разберетесь в государственном устройстве, узнаете, как формируется и контролируется бюджет, а также исследуете влияние общества на власть. Кроме политического развития общества, курс также имеет целью объяснить важность гендерного равенства в политической сфере. Программа изложена в 20 лекциях.

Источник: образовательная платформа Prometheus.

Для кого: всех, кто желает понять структуру политической системы Украины.

На курсе расскажут о гендерном равенстве в политике / Фото Pexels

10. Конституция Украины: азбука гражданина

Авторы курса считают, что знание Конституции позволяет лучше понять закономерности развития государства. Главный спикер проекта – эксперт по конституционному праву Александр Москалюк. Во время прохождения курса участники подробнее ознакомятся с основным законом государства. Программа состоит из 18 занятий, в рамках которых слушателям расскажут о применении конституционных норм в повседневной жизни.

Источник: ВУМ Online.

Для кого: всех, кто хочет самостоятельно проанализировать политические процессы в Украине.

Понять Конституцию Украины / Фото 24 канал