"Политическая месть": реакция педагогов и чиновников на непризнание МОН выборов в Могилянке

Киево-Могилянская академия провела выборы президента вуза, где победу одержал Сергей Квит. Однако во время голосования зафиксировали нарушения и из-за этого МОН не признало результаты выборов и объявило новый конкурс. Такое решение возмутило общество. Как к ситуации в Могилянке относятся чиновники и педагоги – читайте в статье.

Редакция "Образование 24" собрала реакции главных политиков, активных деятелей и педагогов на ситуацию вокруг МОН и скандальными выборами в НУ "Киево-Могилянская академия".

Важно Проведут новые выборы: МОН объявило конкурс на должность президента Могилянки

Скандал с МОН из-за выборов в Могилянке

27 января состоялся второй тур голосования за нового президента Киево-Могилянской академии. Там соревновались экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит и декан факультета экономических наук, и.о. президента вуза Александра Гуменная.

Но во время голосования произошло нарушение – в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другой похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли, бюллетени из него признали действительными.

На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменная – 191 голос (42,92%).



Сергей Квит победил в выборах президента / Фото с его фейсбук-страницы

Кто такой Сергей Квит? Это доктор филологических наук, общественный деятель и журналист, который, находясь на должности главы Киево-Могилянки, стал активным борцом с министром времен Януковича Дмитрием Табачником. После Майдана он сам стал руководителем Минобразования, и возглавлял его около года.

Также Квит возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, которое в октябре 2020 года признало нынешнего министра образования Сергея Шкарлета плагиатором. В 2021 его снова избрали главой НАОКВО.

Однако МОН не признало результатов голосования и объявило новый конкурс на избрание главы вуза.

Как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет приказ о проведении повторных выборов. Пусть выбирает коллектив (Могилянки – 24 канал), но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных ящиков и тому подобное,

– заявил Шкарлет.

В то же время студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку из-за такого решения Минобразования. В частности, они не будут посещать пары с 3 февраля.

Реакция педагогов и чиновников на ситуацию

Известные политики, деятели и педагоги возмущаются ситуацией вокруг Могилянки и советуют Сергею Шкарлету не нарушать законодательство. Они выступают за объявление Сергея Квита президентом НаУКМА, а кое-кто из политиков даже призывает министра образования подать в отставку.

Лилия Гриневич

Источник: фейсбук Лилии Гриневич

Бывшая министр образования Лилия Гриневич считает, что МОН превышает свои полномочия и грубо нарушает автономию университета.

По ее словам, Минобразования не признает результаты выборов в Киево-Могилянской академии, в то время, как их уже признали избирательная комиссия, оргкомитет по выборам, Ученый совет НаУКМА и студенческие организации НаУКМА.

МОН обязано подписать контракт с избранным президентом Сергеем Квитом. Объявление повторных выборов в этой ситуации является противоправным и может быть расценено только как политическая месть,

– заявила Гриневич.

Егор Стадный

Источник: фейсбук Егора Стадного

Бывший заместитель министра образования Егор Стадный отметил, что Минобразования не может признавать выборы ректора несостоявшимися, потому что это не в полномочиях министерства.

МОН не может признавать выборы ректора несостоявшимися. Этого просто нет среди их полномочий. Это делает оргкомитет выборов и делает не просто наугад, а лишь в трех случаях. И ни один из этих трех случаев на выборах в Могилянке не наступил,

– заявил Стадный.

Он напомнил, что выборы президента Киево-Могилянской академии состоялись и Сергей Квит набрал на них более 50% голосов, а это, согласно закону, победа на выборах. "И в этой ситуации МОН обязано подписать договор с победителем выборов, который определен в протоколе избирательной комиссии", – подытожил Стадный.

Руслан Стефанчук

Источник: фейсбук Руслана Стефанчука

Глава Верховной Рады заявил, что "всегда был и остается сторонником университетского самоуправления", согласно которому только сообщество учебного заведения имеет право выбирать себе руководителя.

Он отметил, что как бывший профессор Могилянки и ученый, искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента Киево-Могилянской академии завершился и вуз честно и прозрачно получил главу.

"Поэтому сегодня в рамках парламентского контроля направил обращение Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов", – указал Руслан Стефанчук.

Спикер проинформировал, что также обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой взять под контроль обеспечение беспристрастного и оперативного расследования нарушений во время выборов.

Владимир Омелян

Источник: фейсбук Владимира Омеляна

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал решение Шкарлета незаконным.

Шкарлет, известен как министр-плагиатор, которого фальсификацией голосов нардепов назначили министром, незаконно отменил выборы ректора в Могилянке и решил не признавать победу Сергея Квита,

– написал он в фейсбуке.

Наталья Пипа

Источник: фейсбук Натальи Пипы

Депутат от "Голоса" сообщила, что ее фракция требует от МОН и лично от Сергея Шкарлета не нарушать закон и назначить законно избранного ректора Киево-Могилянской Академии.

Там напомнили, что в соответствии с законом только организационный комитет по проведению выборов университета может признать выборы действительными или недействительными! МОН не имеет таких полномочий.

"Такое превышение своих полномочий МОН является прямым вмешательством в университетское самоуправление и диктатурой министра из-за избрания "неугодного" и неподконтрольного ему ректора. Любое нарушение закона министром влечет за собой отставку и правовую ответственность", – написала Наталья Пипа.

Владимир Вятрович

Источник: фейсбук Владимира Вятровича

Народный депутат Владимир Вятрович также считает, что заявления Шкарлета о непризнании результатов выборов в Могилянке являются прямым нарушением закона и грубым вмешательством государства в университетское самоуправление.

Министр почему-то решил, что избрание Сергея Квита состоялось недостаточно демократично, хотя прозрачность выборов подтвердила и избирательная комиссия из представителей разных кандидатов, и Ученый Совет, и конференция студентов, и Наблюдательный совет университета,

– сказал политик.

Вятрович отметил, что "наглое поведение министра образования связано с протекцией со стороны президента Зеленского, который сделал все возможное, чтобы буквально за уши втянуть Шкарлета в министерское кресло".

Он добавил, что глава МОН должен дезавуировать свои заявления, прекратить попытки ревизии волеизъявления могилянского сообщества и без промедлений назначить Сергея Квита на должность президента Киево-Могилянской Академии. Если этого не будет сделано, очевидно, должен возникнуть вопрос о немедленной отставке Шкарлета.

Севгиль Мусаева

Источник: фейсбук Севгиль Мусаевой

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева признается, что с ужасом смотрит на все, что сегодня происходит вокруг Киево-Могилянской академии.

Шкарлет как министр не признает выборы президента, на которых одержал победу Квит. И требует объявления нового конкурса... выборы действительно пытались сорвать, похитив один ящик, а другой залив зеленкой. Однако бюллетени не пострадали, голоса можно было посчитать, а избирательная комиссия признала их состоявшимися,

– заявила она.

Также на сайте Академии обнародовали открытое обращение сообщества Могилянки, в котором попросили МОН признать результаты выборов и заключить договор с победителем Квитом. В обращении отмечалось, что оба кандидата признали результаты выборов.

По словам редактора, Шкарлет не может принять тот факт, что президентом вуза станет человек, который обвинил его в плагиате. "И речь идет на самом деле о пустяковой мести закомплексованного человека", – добавила она.

Севгиль Мусаева советует, чтобы в ближайшее время Шкарлета заслушали в парламенте. Пусть там он обоснует непризнание выборов.

Добавим, что в сети запустили флешмоб в поддержку Сергея Квита с хештегом #savemohylyanka. Все желающие поддерживают или критикуют выборы президента в вузе.