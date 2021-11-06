Сейчас правоохранители проводят все необходимые действия для установления обстоятельств правонарушения и розыска людей, причастных к его совершению.
Этому предшествовало В общежитии КПИ разгорелся скандал: студент установил камеру в женском душе
Полиция возбудила дело из-за камер в душе
Полицейские сообщили, что к ним поступило сообщение о том, что в душевой комнате общежития одного из столичных вузов на улице Металлистов обнаружили видеокамеру. Речь идет о Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского.
После обращения туда выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.
На месте правоохранители осмотрели помещение, обнаружили и изъяли камеру видеофиксации. Также полицейские получили заявления от жительниц общежития и допросили их как потерпевших.
В итоге начали досудебное расследование по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.
Камеры в душе общежития КПИ: что известно
- Вечером 28 октября в душе женского общежития №7 КПИ в Киеве заметили камеру видеонаблюдения.
- Выяснилось, что ее установил студент второго курса. Он случайно снял свое же лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео.
- На злоумышленника написали заявление в полицию.
- После этого заведующая общежития, которая сначала обещала держать дело на контроле, начала призывать пострадавших "успокоиться".