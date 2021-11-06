Сейчас правоохранители проводят все необходимые действия для установления обстоятельств правонарушения и розыска людей, причастных к его совершению.

Этому предшествовало В общежитии КПИ разгорелся скандал: студент установил камеру в женском душе

Полиция возбудила дело из-за камер в душе

Полицейские сообщили, что к ним поступило сообщение о том, что в душевой комнате общежития одного из столичных вузов на улице Металлистов обнаружили видеокамеру. Речь идет о Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского.

После обращения туда выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

На месте правоохранители осмотрели помещение, обнаружили и изъяли камеру видеофиксации. Также полицейские получили заявления от жительниц общежития и допросили их как потерпевших.

В итоге начали досудебное расследование по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.

Камеры в душе общежития КПИ: что известно