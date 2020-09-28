Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что полиция начнет ставить на учет и проводить профилактические работы с детьми, которые занимаются буллингом в школе.

Об этом Горбачев написал на своей фейсбук-странице.

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По его словам, 21 августа вступил в силу приказ МВД, который вносит изменения в инструкцию по организации работы подразделений ювенальной превенции полиции с детьми, совершивших административные или уголовные правонарушения, в частности буллинг.

То есть ребенок, совершивший буллинг (травлю) другого ученика в школе, может встать на профилактический учет. Основанием для этого является копия постановления суда о привлечении ребенка к ответственности. Если есть такая копия постановления суда, полицейский должен выносит постановление о том, что ребенок берется на профилактический учет и завести дело, которое утверждает начальник подразделения полиции.

Так, ребенка поставят на учет, будут записывать о нем все актуальные данные, входящие в единую информационную систему МВД, и проводить профилактическую работу.

В частности, во время профилактической работы с детьми, которые станут на учет через буллинг, полицейские:

будут проводить ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы с ребенком по месту жительства или учебы не реже одного раза в месяц;

будут проводить беседы с родителями ребенка или его другими законными представителями, членами семьи, чтобы устранить причины, побудившие ребенка совершить правонарушение;

составят план мероприятий по индивидуальной профилактике на основе изучения материалов и индивидуально-психологических особенностей ребенка;

посещать ребенка по месту жительства, чтобы выяснить условия проживания ребенка, а также факторы, которые могут негативно на него влиять и побуждать к буллингу и тому подобное.

Если после последнего факта совершения буллинга ребенок в течение года больше не будет совершать этого – его снимут с профилактического учета.