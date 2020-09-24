Сейчас люди не часто выбирают одну профессию на всю жизнь, и нормально сменить несколько специальностей за карьеру. Поэтому, если вы давно хотите сменить профессию – читайте полезные советы от экспертов.

Эксперты карьерного портала Happy Monday рассказали, как сменить профессию и не наделать ошибок.

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Интересно, что согласно статистике, 85% людей в мире не получают удовольствия от своей работы. И это как раз самое худшее. Ведь если человеку не нравится его работа, то он не будет достигать высоких результатов.

Поэтому стоит не игнорировать свои желания и потребности и сознательно подойти к выбору профессии.

Как понять, что вам пора сменить профессию

Здесь важно не бросать все и подписывать заявление об увольнении, а проанализировать все. На выбор влияет несколько факторов, в частности:

Утомление

Физическая и психическая перегрузка может заставить вас ненавидеть даже любимую работу. Если вы чувствуете, что исчерпали ресурсы, то вам необходимо взять перерыв и хорошо отдохнуть.

Неблагоприятная атмосфера

Если вы работаете в компании с сомнительными ценностями, неправильным менеджментом или неудачно подобранной командой, то не думайте, что так работают везде. Узнайте, как работают в других компаниях и при необходимости – смените сначала компанию, а не профессию.

Отсутствие роста и развития

Если вы постоянно делаете одно и то же, а перспектив на работе нет, то смена профессии кажется единственным выходом из ситуации. Но также можно поговорить с руководством, чтобы взять на себя дополнительные обязанности или занять более высокую позицию.

Но если дело таки в том, что вам критически не нравится то, что вы делаете, то тут точно стоит менять профессию.



Подумайте, почему вы хотите сменить работу / Фото Unsplash

Как сменить профессию

Разберитесь, какая профессия вам подходит

Это самое важное из того, что вы должны сделать.

Что может помочь определиться? Запишите на листочке то, над чем вы бы хотели работать на новой работе. Представьте в деталях свой идеальный рабочий день и зафиксируйте его основные характеристики (когда, как, где и с кем вы работаете). Подумайте, чем бы вы занимались, если были бы обеспечены деньгами до конца жизни. А потом помечтайте, кем бы вы хотели видеть себя через несколько лет.

Или можно пройти тест на профориентацию. Тестирование проходит онлайн и занимает примерно 1,5 часа, затем вы консультируетесь со специалистом в Skype и в результате получаете список из 12 профессий, которые больше всего вам подходят.

Подготовьтесь морально и финансово

Часто поиск новой работы может занимать длительное время и здесь не стоит подгонять себя. Стоит быть готовым, что переход может затянуться на дольше, чем вы рассчитывали. В частности, имейте финансовую подушку безопасности, которая будет покрывать ваши расходы в течение 4-6 месяцев без работы.

Также вам может понадобиться моральная поддержка. Попробуйте окружить себя людьми, которые одобрительно относятся к изменениям в вашей жизни, а не осуждают вас.

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Проведите ревизию своих навыков

Обычно у человека уже есть определенный опыт и конкретные умения, даже если он полностью меняет профессию. Поэтому проанализируйте, что вы умеете лучше других, и подумайте, как это можно применить на новой работе.

Чтобы определиться со своими сильными сторонами, эксперты советуют обратиться за отзывами к друзьям, коллегам и партнерам. К примеру, сделайте обычную Google-форму на 3 вопроса:

"Что, на ваш взгляд, у меня получается хорошо?"; "За какой услугой вы бы ко мне обратились?"; "Над чем мне стоило бы поработать, что улучшить?".

Отправьте эту форму нескольким людям и попросите дать честные ответы, можно анонимно. С помощью этого вы получите важную информацию для анализа себя.

"Примерьте" новую профессию

Не спешите сразу погружаться в новую деятельность, пока не убедитесь, что она действительно вам подходит.

Поэтому попробуйте узнать об этой профессии как можно больше:

читайте книги по теме, посещайте профильные конференции;

расспросите человека, который уже работает в сфере об особенностях, трудностях и вызовах такой профессии;

найдите себе ментора, который поможет вам "войти" в профессию – поделится своим опытом, даст действенные советы.

Работайте над зонами своего развития

Если вы уже определились, какая работа вам нужна, то проанализируйте, что нужно, чтобы ее получить. Узнайте больше о своей новой профессии. Например, пересмотрите требования к желаемым должностям на сайтах по поиску работы и проверьте, какие навыки вам еще нужно освоить.

Определив, чего вам не хватает для перехода в новую профессию, составьте план развития и начинайте учиться. Для этого можно использовать следующие доступные ресурсы:

онлайн-курсы (Prometheus, Coursera, Udacity вам в помощь);

офлайн-программы, мастер-классы и воркшопы;

учебную литературу;

разнообразные конференции.



Изучайте все о новой профессии / Фото Unsplash

Закрепите новые знания на практике

Многие люди боятся сменить профессию из-за мнения, что без опыта их никто не возьмет на работу. Но это не совсем так. На самом деле работодатель хочет понимать, делали ли вы что-то на практике и можете ли продемонстрировать результат.

Откуда брать опыт для новой профессии:

договоритесь частично взять на себя новые обязанности на нынешней работе в качестве эксперимента;

пройдите стажировку или поработайте волонтером в интересной для вас компании;

создайте свой собственный проект с друзьями или самостоятельно;

выберите задачу из списка обязанностей вашей будущей профессии и выполните ее самостоятельно (создайте контент-план для любимого медиа, разработайте сайт для чего-то и тому подобное).

Советы, как искать работу в новой профессии

Уделите внимание резюме. Уберите из него все неважное и оставьте лишь тот опыт и компетенции, которые подойдут для новой должности. Опишите свои положительные навыки, достижения и дополнительное образование, чтобы показать работодателю, что многое сделали для овладения новой профессией.

Подготовьте самопрезентацию. Перед собеседованием заранее продумайте рассказ, который ответит на определенные вопросы рекрутера. К примеру, расскажите, что вы ищете и на чем специализируетесь, кратко объясните изменение карьерного пути и объясните, какую пользу вы принесете компании.

Используйте соцсети. Рассказывайте своим контактам в Facebook или LinkedIn о смене профессии, добавляйте людей, которые могут стать вам полезны, подписывайтесь на карьерные ресурсы, следите за интересными для вас компаниями или даже лично пишите рекрутерам.