Приложения, книги, видео: полезные ресурсы для владельцев малого и среднего бизнеса
Источник:24 канал
Уследить за всеми бизнес-процессами на предприятии часто бывает очень сложно. Где-то не хватает времени, а где-то – знаний и организованности. Держать все в голове, писать документацию от руки и учиться только на собственных ошибках в современном мире нет необходимости.
Освіта 24 при поддержке партнера Canon подобрала полезные ресурсы для руководителей предприятий, которые помогут лучше организовать и несколько автоматизировать работу бизнеса, узнать больше об отечественном рынке, а также сэкономить драгоценное время.
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Полезные видео
Можно постоянно следить за успехами стартапов Кремниевой долины или подписаться на топменеджеров мировых корпораций, однако лучше узнавать обо всех аспектах бизнес-деятельности на отечественных примерах.
Хорошими помощниками, которые помогут детально проанализировать украинский рынок предпринимательства, могут стать ютуб-каналы отечественных блогеров. Хотя на бизнес-тематику их пока не очень много, эта ниша активно развивается.
- Big Money. Лицом проекта "Большие деньги" на ютубе стал владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк. Хотя среди гостей ведущего для интервью часто встречаются люди искусства, основные герои – успешные украинские предприниматели, от которых можно узнать много интересного о ведении собственного бизнеса.
- Fedoriv Vlog. Андрей Федоров является одним из самых популярных украинских бизнес-блогеров. В своих видео он ездит по Украине, рассказывает об интересных проектах, а также берет интервью у руководителей успешных предприятий, которые делятся мнениями относительно управления, экономики и лидерства.
- "Зе интерв'юер". Хотя львиная доля гостей украинского интервьюера Анатолия Анатолича – это известные и не слишком звезды отечественного шоу-бизнеса, на ютуб-канале есть и несколько видео с интересными предпринимателями. В них ведущий пытается показать бизнес "изнутри", расспросить спикеров об управлении, финансах, идеях и так далее.
Для тех, кто только стремится начать собственное дело, советуем также посмотреть видео канадской бизнес-организации, которое поможет понять риски и выстроить стратегию поиска финансирования.
Понять риски: как найти финансирование для своего бизнеса – смотрите видео
Книги
Ознакомиться с самыми разными аспектами ведения бизнеса лучше всего можно с помощью книг авторитетных авторов. Поскольку времени для чтения у предпринимателей не так много, предлагаем бесплатно скачать некоторые их интересные аудиоверсии на украинском языке:
- "Мифы о брендинге" Энди Миллигана и Саймона Бейли. Слушатели узнают обо всех нюансах создания бренда, поймут его ценность, а также опровергнут для себя некоторые устоявшиеся мифы.
- "Код сломан, или Наука о том, что заставляет покупать" Фила Бардена. Фила Бардена. Менеджер рассказывает о механизмах поведения людей во время покупок, а также дает советы по маркетинговых стратегиях, подкрепляя все реальными примерами и практическим применением.
- "Rework. Эта книга перевернет ваш взгляд на бизнес" Джейсона Фрайда и Дэвида Хэнсона. Мировой бестселлер, который разрушает стереотипы о предпринимательстве. Авторы разбирают процессы открытия и развития бизнеса до мельчайших деталей.
Полезные книги для бизнесменов в аудиоформате / Фото Pexels
Шаблоны
Существенно упростить внутренние бизнес-процессы и организовать работу на предприятии помогут шаблоны. Иностранная платформа bdc предлагает бесплатно загрузить несколько пустых шаблонов руководителям бизнеса.
На сайте можно найти, в частности, такие образцы:
- бизнес-план;
- маркетинговый план;
- финансовые отчеты;
- постановка целей для наемных работников;
- календарь активности в социальных сетях;
- финансовый план и тому подобное.
Принтеры Canon также подойдут для изготовления визиток, рекламных флаеров и баннеров длиной до 1,2 метра. Кроме этого, устройства имеют универсальный дизайн и станут стильным элементом интерьера любого офиса.
Успешный бизнес с принтерами Canon / Фото 24 канал
Бесплатные приложения
Удачно организовать работу предприятия можно, в частности, и благодаря современным технологиям. Предлагаем вашему вниманию несколько многофункциональных приложений для мобильных устройств:
- Dropbox – популярное облачное хранилище для хранения данных. Преимуществом для бизнеса является то, что программа использует алгоритм шифрования AES-256, применяемый в передовых международных банковских учреждениях, поэтому вашим данным гарантирована безопасность. Единственный минус – всего 2 гигабайта бесплатного пространства, однако за приглашение друзей к регистрации на платформе можно получить до 16 гигабайт для свободного использования.
- Todoist – отличный менеджер задач не только для планирования дел, но и организации проектов, а также контроля их выполнения. Приложение позволяет отслеживать эффективность работы и закреплять ответственных за успешность сотрудников.
- Evernote – уникальное приложение для заметок, в котором можно моментально сохранять текст, целую веб-страницу, фото и видео. Ни одна бизнес-идея не потеряется благодаря моментальной фиксации в удобном приложении.
- Business Card Reader – хороший помощник на бизнес-встречах и полезное приложение во время внезапных знакомств. Приложение позволяет отсканировать визитку и автоматически добавить контакт в память мобильного устройства. Правда, для систем Android бесплатно можно сохранить только 10 контактов, а для IOS – 15.
- Slack – корпоративное приложение для обмена мгновенными сообщениями, которое назвали "убийцей электронной почты". В чат можно добавить неограниченное количество сотрудников, и отсылать не только текстовые, но и мультимедийные сообщения.
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