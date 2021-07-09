Освіта 24 при поддержке партнера Canon подобрала полезные ресурсы для руководителей предприятий, которые помогут лучше организовать и несколько автоматизировать работу бизнеса, узнать больше об отечественном рынке, а также сэкономить драгоценное время.

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Полезные видео

Можно постоянно следить за успехами стартапов Кремниевой долины или подписаться на топменеджеров мировых корпораций, однако лучше узнавать обо всех аспектах бизнес-деятельности на отечественных примерах.

Хорошими помощниками, которые помогут детально проанализировать украинский рынок предпринимательства, могут стать ютуб-каналы отечественных блогеров. Хотя на бизнес-тематику их пока не очень много, эта ниша активно развивается.

Big Money. Лицом проекта "Большие деньги" на ютубе стал владелец холдинга Global Spirits Евгений Черняк. Хотя среди гостей ведущего для интервью часто встречаются люди искусства, основные герои – успешные украинские предприниматели, от которых можно узнать много интересного о ведении собственного бизнеса. Fedoriv Vlog. Андрей Федоров является одним из самых популярных украинских бизнес-блогеров. В своих видео он ездит по Украине, рассказывает об интересных проектах, а также берет интервью у руководителей успешных предприятий, которые делятся мнениями относительно управления, экономики и лидерства. "Зе интерв'юер". Хотя львиная доля гостей украинского интервьюера Анатолия Анатолича – это известные и не слишком звезды отечественного шоу-бизнеса, на ютуб-канале есть и несколько видео с интересными предпринимателями. В них ведущий пытается показать бизнес "изнутри", расспросить спикеров об управлении, финансах, идеях и так далее.

Для тех, кто только стремится начать собственное дело, советуем также посмотреть видео канадской бизнес-организации, которое поможет понять риски и выстроить стратегию поиска финансирования.

Понять риски: как найти финансирование для своего бизнеса – смотрите видео

Книги

Ознакомиться с самыми разными аспектами ведения бизнеса лучше всего можно с помощью книг авторитетных авторов. Поскольку времени для чтения у предпринимателей не так много, предлагаем бесплатно скачать некоторые их интересные аудиоверсии на украинском языке:

" Мифы о брендинге " Энди Миллигана и Саймона Бейли. Слушатели узнают обо всех нюансах создания бренда, поймут его ценность, а также опровергнут для себя некоторые устоявшиеся мифы.

" Энди Миллигана и Саймона Бейли. Слушатели узнают обо всех нюансах создания бренда, поймут его ценность, а также опровергнут для себя некоторые устоявшиеся мифы. " Код сломан, или Наука о том, что заставляет покупать " Фила Бардена. Фила Бардена. Менеджер рассказывает о механизмах поведения людей во время покупок, а также дает советы по маркетинговых стратегиях, подкрепляя все реальными примерами и практическим применением.

" Фила Бардена. Фила Бардена. Менеджер рассказывает о механизмах поведения людей во время покупок, а также дает советы по маркетинговых стратегиях, подкрепляя все реальными примерами и практическим применением. "Rework. Эта книга перевернет ваш взгляд на бизнес" Джейсона Фрайда и Дэвида Хэнсона. Мировой бестселлер, который разрушает стереотипы о предпринимательстве. Авторы разбирают процессы открытия и развития бизнеса до мельчайших деталей.

Полезные книги для бизнесменов в аудиоформате / Фото Pexels

Шаблоны

Существенно упростить внутренние бизнес-процессы и организовать работу на предприятии помогут шаблоны. Иностранная платформа bdc предлагает бесплатно загрузить несколько пустых шаблонов руководителям бизнеса.

На сайте можно найти, в частности, такие образцы:

бизнес-план;

маркетинговый план;

финансовые отчеты;

постановка целей для наемных работников;

календарь активности в социальных сетях;

финансовый план и тому подобное.

Совет! Распечатывать все, что необходимо вашему бизнесу, советуем с помощью принтеров Canon MegaTank, развивающие скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Принтеры Canon также подойдут для изготовления визиток, рекламных флаеров и баннеров длиной до 1,2 метра. Кроме этого, устройства имеют универсальный дизайн и станут стильным элементом интерьера любого офиса.

Успешный бизнес с принтерами Canon / Фото 24 канал

Бесплатные приложения

Удачно организовать работу предприятия можно, в частности, и благодаря современным технологиям. Предлагаем вашему вниманию несколько многофункциональных приложений для мобильных устройств:

Dropbox – популярное облачное хранилище для хранения данных. Преимуществом для бизнеса является то, что программа использует алгоритм шифрования AES-256, применяемый в передовых международных банковских учреждениях, поэтому вашим данным гарантирована безопасность. Единственный минус – всего 2 гигабайта бесплатного пространства, однако за приглашение друзей к регистрации на платформе можно получить до 16 гигабайт для свободного использования. Todoist – отличный менеджер задач не только для планирования дел, но и организации проектов, а также контроля их выполнения. Приложение позволяет отслеживать эффективность работы и закреплять ответственных за успешность сотрудников. Evernote – уникальное приложение для заметок, в котором можно моментально сохранять текст, целую веб-страницу, фото и видео. Ни одна бизнес-идея не потеряется благодаря моментальной фиксации в удобном приложении. Business Card Reader – хороший помощник на бизнес-встречах и полезное приложение во время внезапных знакомств. Приложение позволяет отсканировать визитку и автоматически добавить контакт в память мобильного устройства. Правда, для систем Android бесплатно можно сохранить только 10 контактов, а для IOS – 15. Slack – корпоративное приложение для обмена мгновенными сообщениями, которое назвали "убийцей электронной почты". В чат можно добавить неограниченное количество сотрудников, и отсылать не только текстовые, но и мультимедийные сообщения.

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