В школе дети изучают английский язык в течение 11 лет, однако далеко не все могут похвастаться свободным его владением без дополнительных занятий с репетиторами. Поэтому, предложите детям на каникулах поиграть в полезные игры, которые помогут в изучении английского.

Ведь иногда, кроме стандартных методик, для эффективного изучения английского языка стоит приобщить интересные игровые упражнения и геймифицированные симуляторы. Поэтому, 24 канал предлагает вам 3 современные игры, которые помогут на начальном уровне овладеть английским языком.

Интересно Как мотивировать детей к изучению английского языка: интересные советы для учителей

3 интересные онлайн-игры для изучения английского языка

Clifford: Интерактивные Storybooks

Эта интерактивная игра, где игрок вместе с милым красным псом по имени Клифорд может изучать английскую лексику в непринужденном формате.

Интерактивная книга состоит из комикса и игр. В частности, она включает следующие типы игровых заданий:

чтение комикса с заполнением пропусков словами соответствующего содержания;

изучение новых слов по иллюстрациям;

составление слов путем вставления пропущенных букв;

группировка слов по принципу написания;

изучение новых слов путем выделения тех, что начинаются на одну букву.

Отметим, что такую игру можно использовать и для проверки знаний, и для изучения новых слов.



Скриншот из игры Clifford

Influent

Эта игра будет интересна как для учеников начальных классов, так и для старшеклассников. В ней игрок попадает в 3D-реальность современной квартиры, на которой все объекты интерактивны. Для того чтобы узнать название предмета на иностранном языке, его можно сканировать, наведя мышкой.

Так, в процессе игры, путешествуя по виртуальной квартире, каждый ученик сможет в интерактивной форме выучить названия предметов, которые используются в повседневной жизни. В игре предлагается освоить более 420 существительных, прилагательных, глаголов и их синонимы.



Скриншот из игры Influent

Также в процессе игры можно выучить самые употребительные слова, подходящие для многочисленных разговорных ситуаций, прослушать произношение слов и проверить свою память с помощью загадок и тестов.

Интересно, что кроме английского, с помощью этой игры можно изучать еще 17 языков, среди которых французский, немецкий, итальянский, японский, китайский и другие. Язык интерфейса можно выбрать в настройках.

Bubbles

Эта игра также будет интересна как ученикам начальных классов, так и старшеклассникам. В ходе онлайн-игры нужно составить предложение, которое описывает рисунок. Для этого необходимо выбрать в правильной последовательности соответствующие по смыслу слова-пузыри.

Если выбрана верная последовательность – соответствующие пузыри исчезают, если допущена ошибка – программа автоматически показывает, где именно.



Скриншот из игры Bubbles

Для игры можно выбрать любую из 28 категорий (например, личные вещи, еда, животные, спорт, работа, природа, цвета, буквы или части тела). Каждая игра состоит из нескольких раундов. В настройках можно выбирать режимы, устанавливать время прохождения и обращаться за подсказкой.