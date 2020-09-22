На Житомирщине COVID-19 заболели почти полсотни работников учебных заведений. Из-за этого пришлось закрыть классы и школы на карантин.

Об этом на брифинге рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает 24 канал.

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Следовательно, 6 школ закрыть полностью, в остальных – на карантин пошли отдельные классы. В школах заболели не только работники, но и школьники. Большая часть из них находится на лечении в медучреждениях.

Всего заболело:

48 работников образования,

12 детей.

В области в целом закрыли:

12 школ,

10 садиков.

В 12 школах не работает 37 классов. А в садиках заболели 2 детей и 28 работников.

Всего с 1 сентября заболело 14 детей, 8 из которых находятся в больнице,

– сообщили в Житомирской ОГА.