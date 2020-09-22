Пол сотни педагогов заболели COVID-19 на Житомирщине: на карантин закрыли 12 школ
На Житомирщине COVID-19 заболели почти полсотни работников учебных заведений. Из-за этого пришлось закрыть классы и школы на карантин.
Об этом на брифинге рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает 24 канал.
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Следовательно, 6 школ закрыть полностью, в остальных – на карантин пошли отдельные классы. В школах заболели не только работники, но и школьники. Большая часть из них находится на лечении в медучреждениях.
Всего заболело:
- 48 работников образования,
- 12 детей.
В области в целом закрыли:
- 12 школ,
- 10 садиков.
В 12 школах не работает 37 классов. А в садиках заболели 2 детей и 28 работников.
Всего с 1 сентября заболело 14 детей, 8 из которых находятся в больнице,
– сообщили в Житомирской ОГА.
Что известно о COVID-19 в школах?
Всего с 1 сентября в Украине коронавирусом заболели 800 школьников, а на самоизоляцию отправили почти тысячу учителей и более тысячи классов.
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