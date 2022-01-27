Об этом рассказала главный санитарный врач региона Любовь Махота.

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По ее словам, комиссия рекомендовала Харьковскому городскому совету и районным администрациям решить вопрос о переводе на дистанционное обучение школ и вузов города.

В частности, предлагают:

перевести на онлайн-обучение школы – с 31 января (на две недели),

отправить на дистанционку вузы – с 27 или 28 января (на две недели).

Любовь Махота заверила, что они рекомендовали на местных комиссиях рассмотреть этот вопрос и принять решение. Его официально обнародуют на сайте Харьковской облгосадминистрации позже.

В то же время местное издание "Редпост" подчеркнуло, что школьники 5 – 11 классов областных учебных заведений пока продолжают занятия в обычном режиме, несмотря на рекомендации МОН о дистанционке.

В горсовете говорят, что из 138 тысяч учеников харьковских школ в настоящее время болеют 3 500 человек, из них около 1 000 – имеют подтвержденный диагноз COVID-19. 115 харьковских школьников проходят лечение в стационаре.

Добавим, что один вуз Харькова таки перевел студентов на дистанционку. Речь идет о Харьковском политехническом институте. Там дистанционка продлится с 7 по 25 февраля 2022 года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

К слову, городские власти Киева, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19, решили не закрывать столичные школы и садики на карантин. В КГГА отметили, что директора самостоятельно принимают решение о переходе на дистанционку в зависимости от уровня заболеваемости в школе или садике.

Хотя Минобразования 26 января направило управлениям образования и руководителям школ, колледжей, техникумов и вузов рекомендательные письма с просьбой перейти на дистанционное обучение. В частности, просили:

в школах – организовать обучение для учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере в течении двух недель;

– организовать обучение для учащихся 5 – 11 классов дистанционно по меньшей мере в течении двух недель; в техникумах – организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий;

– организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме с изменениями графика и расписания занятий; в колледжах и вузах – ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в расписание занятий.

В МОН добавили, что независимо от эпидемической ситуации, учащимся начальной школы, заведений специального образования и воспитанникам садиков разрешается учиться очно.