Креативные учителя могут превратить изучение материала и заполнение контурной карты в игру. И в этом помогут мини-проекты.

Благодаря таким проектам некоторые схемы, плакаты и лекции можно заменить на уроки, в которых ученики будут играть активную роль, ища и упорядочивая факты, сообщает издание "На урок".

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Строение планеты

Этапы реализации проекта:

Постановка задачи

Для начала детям надо рассказать, что наша планета состоит из слоев, плотность и температура которых по мере приближения к центру существенно меняются. Чтобы они это крепко запомнили, попросите учеников создать модель планеты из папье-маше.

Поиск фактов

Попросите детей изучить материал по теме, пусть они найдут определения следующих понятий: континентальная кора; океаническая кора; верхняя мантия, нижняя мантия; внешнее ядро, внутреннее ядро; поверхность Мохоровичича; граница Гутенберга; разрыв Леманн-Буллен.

После этого пусть ученики нарисуют на бумаге схему и используют ее для создания модели. Также важно знать, на какой глубине располагается каждый из слоев Земли и какую имеет толщину.

Построение модели

В блендере или вручную перетрите обычную бумагу, добавьте клей, воду и выложите бумажную массу на поверхность сферической посуды (воздушного шарика). Внутри заготовок нарисуйте нужные слои, а можно создать каждый слой отдельно, используя в качестве основы сосуды разного размера.

Процесс изготовления моделей можно увидеть на этом видео:

Измерение ветра

Расскажите детям, что ветер – природная сила, которая способна изменить географические ландшафты. Каким он может быть в различных природных зонах и тому подобное. И объясните, как измерить ветер. Это делается с помощью прибора, называемого анемометром. Он состоит из насаженных на спицы чашечек, которые двигаются вокруг оси.

Как сделать прибор? Посмотрите ниже видео, объедините детей в группы и предложите создать собственные анемометры из бумажных стаканчиков и соломинок. Поскольку дети будут измерять скорость ветра по числу оборотов анемометра, посоветуйте им покрасить все чашки, кроме одной, в одинаковый цвет. Это облегчит подсчет.

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После этого идите определять скорость ветра на улице. Подсчитайте количество оборотов анемометра за одну минуту и запишите результат.

Теперь наблюдайте за тем, как движутся листья на деревьях, качаются веточки и тому подобное. Если по шкале Бофорта скорость ветра достигает 2 баллов (легкий – 1,6-3,3 м/с), сопоставьте этот показатель с количеством оборотов анемометра.

Смотрите видео: как измерить скорость ветра

Поиск сокровищ

Этапы реализации проекта:

Постановка задачи

Скажите ученикам, что карты – это обязательный атрибут уроков географии, на которых можно легко найти континенты, реки и озера. Впрочем, когда дело доходит до карты полезных ископаемых или других карт, дети теряются в этих ромбах, квадратах, кругах и стрелочках.

Чтобы научить детей разбираться в условных отметках на карте, превратите эту задачу в веселую игру. Скажите, что эти символы являются секретным шифром, с помощью которого пираты записали путь к сокровищам.

Создание карты сокровищ

Попросите каждого ученика или группу детей нарисовать собственную карту. За основу можно взять территорию любого настоящего тропического острова или иной местности, использовав (если удастся найти) данные о расположении реальных рек, гор, полезных ископаемых и тому подобное.



Создайте для учеников карту с сокровищами / Фото "На урок"

Учащиеся могут создать собственное пиратское послание, которое звучит примерно так: от высокой горы на юге пройти 1 километр на восток, затем еще 2 километра через болото, повернуть налево вокруг торфяников, пройти 5 километров через лес, клад зарыт под старой мельницей.

Обмен картами и поиск сокровищ

Когда карты будут готовы, соберите рисунки, перемешайте и раздайте ученикам. Дети будут читать пиратскую записку и пытаться воссоздать путь к сокровищу. Если определенные отметки поняты неправильно, ученики пойдут не по той дороге и провалят задание.