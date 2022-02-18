В этой киевской школе, расположенной на проспекте П. Григоренко, 21-Б, учится 1700 учеников. И раньше там не было собственного бомбоубежища.

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Потому укрытие обустроили в подвальных помещениях. Управляет процессом учитель предмета "Защита Украины", полковник запаса. Теперь дети могут изучать не только теорию гражданской защиты, но и отрабатывать ее на практике.

Директор школы Ольга Тимошенко – переселенка из Крыма. Руководитель заведения своими глазами видела, как захватывали ее школу окупанты. Она хорошо помнит, что такое российская агрессия, и сейчас готова ко всему.

Что есть в бункере школы

В подземном укрытии оборудовали учебный класс и тир. Здесь можно хранить продукты в холодильнике, чтобы находиться с детьми длительное время.



Импровизированная кухня в бункере школы / Скриншот из сюжета ТСН

На случай отсутствия электроснабжения – печь, которая отапливается дровами. Есть водоснабжение, в планах тоже устроить туалет.

Есть в этом школьном укрытии также укомплектованный образец тревожной сумки для ученика – здесь, прежде всего, информация о том, как немедленно связаться с родителями, запас воды, туалетная бумага, одноразовая посуда и медикаменты.

Учеников завели в бункер на обзор / Скриншот из сюжета ТСН

Даже велосипед в бункере поставили на случай, если не будет ходить общественный транспорт.

На входе в подземное укрытие сделали надпись "Здесь живут люди" и приготовили белые флаги.

К слову, 17 февраля российские окупанты обстреляли школу во Врубовке на Луганщине. К моменту обстрела в учебном заведении находились 30 учеников и 14 работников. Один снаряд попал во двор школы.