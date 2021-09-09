Стрельба из арбалета в школе Полтавы

Жуткое нападение 19-летней девушки на учителей произошло 6 сентября. Таисия Петрова зашла в школу и из арбалета выстрелила в двух педагогов.

Важно Была отличницей: в вузе Харькова рассказали о студентке, которая стреляла в учителей из арбалета

Одной попала в спину, другой – прострелила насквозь руку, с нападавшей они не знакомы. Их травмы оказались не тяжелыми, оба педагога находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Очевидцы рассказали, что девушка, когда зашла в помещение школы, курила сигарету. Директор школы Валентина Олейниченко говорит, что 19-летняя нападавшая не заходила в учебные классы, она стреляла с порога.

Арбалет у нее решился отобрать ученик 9 класса. Когда все это случилось, он как раз возвращался с урока физкультуры.



19-летняя девушка стреляла из арбалета в школе / Коллаж 24 канала

Известно, что Петрова раньше училась в этой школе. В день нападения она зашла в учебное заведение через боковой вход.

Что девушка говорит о нападении? Таисия Петрова подчеркнула, что если бы могла вернуться во времени, то просто пришла бы к учителям и конструктивно поговорила и "решила все по-хорошему".

Подозреваемая добавила, что ей жаль, что свидетелями нападения на учителей стали дети. Ведь увиденное могло травмировать их.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 5 сентября Петровой приснился сон о том, что она должна кого-то убить. Мол, именно это привело к агрессии в школе.

Добавим, что в квартире 19-летней Таисии нашли череп со следами засохшей крови, а также личный дневник с планом убийств. В нем она сделала заметку на 22 число – тогда хотела сжечь свое жилье, а на 28 сентября планировала убийство, но кого именно – неизвестно.



Таисия Петрова в суде / Фото "Суспільне Полтава"

Сейчас в школе все спокойно, там уже в привычном режиме проводят уроки. В учебном заведении работают правоохранители, продолжаются следственные действия. Больше деталей о стрельбе из арбалета в школе Полтавы – читайте по этой ссылке.

Возможность дистанционки в школах

В сети появилась информация о том, что Украина с 13 сентября перейдет в желтый уровень эпидемопасности и изменятся условия работы школ во время карантина.

Отметим, что учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, не смогут работать очно в желтой зоне. Поэтому глава Минздрава посоветовал школам и вузам готовиться к дистанционке.

В каких городах школы заявили о планах закрыться на карантин:

Ивано-Франковск (там достаточную вакцинацию персонала (80%) преодолели лишь 5 учебных заведений).

Чернигов (сейчас только в двух учебных заведениях вакцинировалось 80% персонала – в школе № 17 и № 35).

Суммы (закрыть на карантин думают большинство школ и детских садов области).

Ровно (в области полностью вакцинировались более 80% педагогов только в 46 учебных заведениях из 1 230).

Одесса (по состоянию на 7 сентября 80% работников вакцинировали в 17 школах города).

Львов (в области из 96 900 педагогов уже 31 579 – прошли полный курс вакцинации, 39 452 – получили первую дозу вакцины).

Волынь (одна из школ в Турийской общине уже перешла на онлайн-обучение. Коронавирус диагностировали у 6 из 27 работников заведения).

Черновцы (для вакцинации учителей в каждую школу области приедут мобильные бригады).

Отметим, в Минздраве заявили, что разрешается учитывать и количество персонала, кто вакцинирован только первой дозой, и тогда не будет ограничиваться работа учреждений образования.

"Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного – будет необходим полный курс прививок против COVID-19", – пояснил Виктор Ляшко.

Впоследствии глава Минздрава заверил, что следующую неделю будет действовать еще зеленая зона, поэтому учебные заведения и в дальнейшем могут работать очно.

В понедельник, 13 сентября, мы не переходим в желтый уровень. Если Кабмин примет решение об изменениях и они пройдут процедуру согласования, то лишь через 7 дней это постановление запустят. Поэтому следующую неделю вся страна будет спокойно работать в зеленой зоне,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

В социальных сетях обнародовали информацию о том, что по всей территории Украины школы переходят на дистанционное обучение. В Министерстве образования этот факт опровергли и заявили, что все зависит от эпидситуации на территории Украины.

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При каких условиях ученики и студенты будут учиться дистанционно:

В зеленом уровне эпидемической опасности посещение школ и вузов разрешено в обычном режиме. Но стоит помнить о противоэпидемических мерах.

эпидемической опасности посещение школ и вузов разрешено в обычном режиме. Но стоит помнить о противоэпидемических мерах. При желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала. Обучение обеспечивается как дистанционно, так и очно с соблюдением противоэпидемических требований.

эпидемической опасности посещать заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала. Обучение обеспечивается как дистанционно, так и очно с соблюдением противоэпидемических требований. При красном уровне эпидемической опасности посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов школ, но только при условии, если в учреждении вакцинировано не менее 80% персонала. Для остальных – дистанционка.

К слову, в школе ученики начальной школы учатся без масок. А старшие ученики надевают маски только на переменах. Учителям рекомендуют во время проведения уроков использовать защитный щиток.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала

Кроме того, образовательный омбудсмен считает, что информация о вакцинированных педработниках должна быть деперсонифицированной. То есть медицинские учреждения должны сообщать школам, сколько в них вакцинированных учителей, но не называть их имен.

Случаи коронавируса в школах

На Волыни обнаружили вспышку коронавируса в школе села Турийск. Там уже у шестерых работников учебного заведения подтвердили COVID-19. Начали болеть также ученики и их семьи.

Всего в школе учится 110 учеников и работает 27 работников. Полностью привиты только два человека из персонала. Также низкий процент уровня вакцинации среди педагогов Колодяжненской общины – 12%, в Копачевской и Торчинской – по 14%.

В Донецкой области также уже несколько классов перешли на дистанционное обучение из-за обнаруженных в них случаев коронавирусного заболевания. COVID-19 там заболели двое учеников и шесть педагогов.

К слову, по состоянию на 5 сентября в Украине прошли полный курс вакцинации от COVID-19 более 409 тысяч педагогов. Еще примерно 127 тысяч работников образовательной сферы получили первую дозу вакцины и ожидают второй.

Если посчитать, что в Украине в 2020 году в сфере образования работали более 1,3 миллиона человек, то это значит, что одну или две дозы вакцины от COVID-19 получили примерно 41% педагогов, а полностью вакцинированы лишь 31%.

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По словам мамы ученика в классе:

нет расстояния до задней стены шкафа, хоть должно быть 65 сантиметров,

нет проходов между частью парт заднего ряда, а там где есть – они максимум 40 сантиметров (должны быть 50),

дети втиснуты в промежутки 20 – 25 сантиметров (должно быть 50) и их колени упираются в переднюю стенку парты.



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Учителя, которые займут третье место, получат премию в восемь минимальных зарплат (48 тысяч гривен).

Кроме того, отныне конкурс "Учитель года" будет проходить в два тура вместо трех, сразу начиная с областного этапа. Если на период проведения конкурса будет карантин, то он будет в дистанционном формате.

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