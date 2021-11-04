Подробности отстранения непривитых учителей

С 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться против COVID-19, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Важно Как будут отстранять непривитых учителей от работы с 8 ноября: все объяснения

В каком случае будут отстранять учителей? Отказ или уклонение учителя от обязательных профилактических прививок против COVID-19 является основанием для его отстранения.

Если работник не предоставляет руководителю учебного заведения сертификат о прохождении обязательной прививки – это также является основанием для его отстранения от работы,

В то же время работники, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации, должны предоставить директору медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения. Тогда их не отстранят от работы.

Если учитель имеет только 1 дозу вакцинации против COVID-19? В этом случае работник не уклоняется и не отказывается от прививки. Поэтому педагог может сгенерировать желтый сертификат о вакцинации в "Дия" или получить его у врача и предоставить школе.

Так, учитель, который имеет хотя бы одну дозу прививки не будет отстранен от работы. А после получения второй дозы вакцины против СOVID-19 в определенный срок работник должен предоставить соответствующий сертификат руководителю учебного заведения

Если учитель недавно переболел COVID-19? Для допуска работника, который недавно переболел COVID-19, на рабочее место нужна справка о "выздоровлении особы от указанной болезни".

Добавим, что Минцифры анонсировало запуск цифровых COVID-сертификатов о выздоровлении, которые в ближайшее время появятся в "Дия". Срок его действия – 90 дней, он будет основанием для свободного передвижения в красном уровне эпидопасности.

Могут ли отстранить невакцинированного учителя во время дистанционки или каникул? Удаленная работа – это форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории школы, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Каникулярное время для педагогических работников является рабочим временем, ведь во время каникул осуществляется оплата из расчета заработной платы, установленной при тарификации.

Так, постановление правительства предусматривает отстранение от работы работников, без исключений – то есть и во время дистанционного обучения, и каникул.



Учителя во время карантина / Фото tv8.md

Будут ли отстраненные учителя получать зарплату? В Гоструда заверили, что зарплата – это вознаграждение, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу. То есть она выплачивается только за выполненную работу.

А поскольку во время отстранения учитель временно освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей и не может выполнять работу, то зарплата в этот период не выплачивается.

Однако вопросы оплаты труда в период отстранения могут регулироваться коллективными договорами и/или соглашениями, решениями работодателя.

Сколько учителей уже вакцинировались? По состоянию на 1 ноября одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей. Двумя дозами вакцинировано почти 447 тысяч работников образования (это почти 70%).

Лидеры среди регионов, где больше всего вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов:

Киевская область – 98,8%;

Николаевская область – 98%;

Донецкая область – 96%;

Харьковская область – 95,8%;

Хмельницкая область – 94,7%.

Что известно об обязательной вакцинации учителей

Минздрав включил



Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск без сохранения заработной платы). Норма начнет действовать с 8 ноября.



Отстранение педагогов осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются.



Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. Это означает, что учителей будут отстранять от работы на время карантина без сохранения зарплаты. Минздрав включил учителей в перечень профессий , для которых прививка от COVID-19 является обязательной.Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск без сохранения заработной платы). Норма начнет действовать с 8 ноября.Отстранение педагогов осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются.Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. Это означает, что учителей будут отстранять от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

Дистанционка и удлиненные каникулы

В Украине сейчас 15 областей находится в красной зоне. Там некоторые школы продлили каникулы, другие – перешли на дистанционное обучение , и лишь небольшая часть – работает в очном режиме.

Где школы перешли на дистанционку:

Киев – с 1 ноября школьники 1-11 классов перешли на дистанционку.

Львов – с 1 ноября ученики 1-11 классов учатся дистанционно (это продлится минимум 2 недели).

Ивано-Франковск – с 1 ноября ученики 5-11 классов обучаются дистанционно.

Хмельницкий – большинство школ будет учиться в онлайн-режиме, но некоторые школы продолжили очное обучение.

Чернигов – 375 школ области работают дистанционно, еще более 50 школ вышли на очное обучение, потому что там вакцинировано 100% работников.

Черновцы – школы с 1 ноября переводят на дистанционную форму обучения. Дети будут сидеть дома ближайшие две недели.

Херсон – для школьников 1-11 классов города дистанционное обучение продлили до 6 ноября.

Донецк – ученики 5-11 классов перешли на дистанционку, а начальная школа работает очно.

Суммы – с 29 октября все школы переходят на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 1-11 классов).

Днепр – отправили учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Николаев – там ученики 2-11 классов школ с 1 ноября учатся дистанционно. В то же время ученики первых классов и дети из спецшкол и дальше остались на каникулах.

Еще несколько регионов продлили ученикам осенние каникулы до 7 ноября:

Житомир,

Черкассы,

Харьков,

Одессу,

Кривой Рог,

Запорожье,

Ровно.

Добавим, что решение о продлении каникул или введении дистанционного обучения в школах будет приниматься МОН после консультаций с Минздравом. Поэтому пока точно неизвестно, когда школьники вернутся за парты.

Сколько школ на каникулах или дистанционке? Министр сообщил, что на каникулах по состоянию на 3 ноября находятся ученики более 4 700 школ (34% от общего количества). В то же время дистанционно обучающиеся – 6 384 школы.

Наибольшее количество школ на каникулах в таких областях:

Одесская область – 427 школ;

Киевская область – 415 школ;

Запорожская область – 346 школ;

Днепропетровская область – 305 школ;

Харьковская область – 285 школ.

Сергей Шкарлет также отметил, что учреждения образования могут работать очно в красной зоне карантина, если 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. За невыполнение этого требования на дистанційку перешли свыше 3,2 тысячи школ.

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В то же время образовательный комитет Рады настаивает на том, чтобы для учеников 1-4 классов вводили очное обучение в красных зонах карантина. По мнению депутатов, дистанционка наносит ущерб учебному процессу младших детей.

Учеников будут учить летом. В школах Харькова из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ввели длинные каникулы. Школьники отдыхают уже третью неделю. Из-за этого учебный год в городе продолжат в июне, чтобы успеть вычитать программу.

Так, в Киеве школы ушли с 23 октября на карантин из-за коронавируса. Дети уже неделю учатся дистанционно. Мэр города Виталий Кличко говорит, что школьники вернутся к очному обучению после улучшения эпидемической ситуации.

А председатель Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что об этом стоит думать, когда будут показатели стабилизироваться или снижаться. ”На этой неделе будем наблюдать за показателями, а дальше уже будут принимать решения", – добавил он.

График ВНО-2022

МОН утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2022 году. Зарегистрироваться можно будет уже с 1 февраля, а последний день, когда можно подать заявку – 9 марта 2022 года.

Приглашения-пропуска на прохождение ВНО можно будет загружать из своих электронных кабинетов до 29 апреля 2022 года. В них будет обозначена дата и место проведения тестирований.

Основная сессия ВНО2022 будет проходить по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика – (задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

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Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Изменения в тестах ВНО-2022:

Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.

Добавим, что в этом году каждый зарегистрированный участник ВНО сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам. Обязательных предметов ВНО нет, но есть обязательная ГИА. Также абитуриенты должны определить, какие тесты им нунжны для поступления.

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Кроме того, правительство внесло изменения в порядок привлечения педагогов и других специалистов к проведению внешнего независимого оценивания. Отдельно:

Отныне в одном пункте тестирования может быть не более 75% инструкторов, которые являются работникам одной школы (ранее было ограничение в 50%).

К работе в этом году привлекут дежурных медицинских работников (один человек в пункте сдачи ВНО).

Из-за карантина в УЦОКО планируют увеличить количество пунктов проведения ВНО. Для этого придется привлекать больше инструкторов.

Отметим, что в этом году 30 студентов украинских вузов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО. Имена победителей – смотрите здесь.

К слову, в вузы Украины в 2021 поступили более 2 тысяч студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое. Какие специальности и вузы они выбрали – читайте в статье.

Скандалы в образовании

НАПК выявило нарушения в декларации Шкарлета

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета за 2020 год. В ведомстве заявляют, что он не объяснил происхождение некоторых средств и автомобиля.



Сергей Шкарлет / Фото Минобразования

В частности, Шкарлет в декларации занизил стоимость авто на сумму 239 тысяч гривен, а сумма его доходов увеличилось на 61 451 гривны и 20 тысяч долларов. Кроме того, выявили ошибки в указании стоимости квартиры министра. Детали – здесь.

В Днепре мать и сын избили учительницу ногами

В одной из днепровских школ на учительницу напали мать школьника и его старший брат. Они нанесли ей много ударов ногами, поэтому пришлось вызвать полицию.

Вероятно, конфликт возник из-за ее младшего сына, который учится в 6 классе. В городском совете Днепра отметили, что после инцидента прибыли правоохранители, которые начали устанавливать обстоятельства инцидента. Детали – читайте по ссылке.

Суд оштрафовал отца, потому что его сын пошел в школу во время карантина

Суд в Тернопольской области оштрафовал жителя села Кальне за то, что его сын нарушил самоизоляцию и пошел в школу во время карантина.

Из-за коронавируса у мужчины вся семья должна была отбыть 14-дневную самоизоляцию. Однако уже через два дня после этого сын пошел на уроки в местную школу. За невыполнение родительских обязанностей мужчину оштрафовали на 850 гривен.

В садике Запорожской области девочка получила сотрясение мозга и перелом:

В детсаду "Віночок" города Пологи на Запорожье девочка получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени. Воспитатели позвонили маме и попросили забрать дочь, потому что она плачет.

По словам мамы потерпевшей, ребенку даже не вызвали скорую. Официально девочка упала в беседке, а неофициально – упала со второго этажа. Из-за этого инцидента девочка полтора месяца была в гипсе. Детали – читайте по ссылке.

Офицера Львовского лицея уволили за издевательства над учениками

Воспитателя Львовского военного лицея Игоря Никонова второй раз уволили за издевательство над учениками. Офицер ругался на лицеистов, унижал и угрожал физической расправой. Ученики 10-Г класса написали жалобы на Никонова.

Лицеисты рассказали о его агрессивном поведении. В частности, он ругался на учеников и говорил, что если они не будут придерживаться его требований, то "будут садиться на свечу с презервативом", "сосать" и "надевать презерватив на палочку". Детали – читайте здесь.

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Под Житомиром суд оштрафовал отца за поведение сына в школе

В Житомирской области суд привлек к административной ответственности отца за невыполнение обязанностей по воспитанию 13-летнего сына. Парень требовал деньги у одноклассников, угрожал и употреблял нецензурную лексику.

В Тернополе также осудили мать школьника, который два года издевался над ученицей

В Тернополе суд вынес приговор матери ученика школы №10, который 2 года систематически травил другую ученицу. Уже 7 сентября школьник совершил психологический буллинг над девочкой, после чего родители решили подать заявление в полицию. Его родители должны заплатить штраф.

Решения правительства, Рады и МОН

Украина получила лицензию от США на создание национальной Олимпиады Гениев

Представители Малой академии наук подписали контракт в Вашингтоне о создании в Украине первой национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine). Так, Украина первой в мире получила от США лицензию на создание такой национальной олимпиады.

Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более 80 стран мира.

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В Украине увеличили количество премий для участников ВНО, учителей и молодых ученых

Верховная Рада приняла изменения в постановление о награждении знаками отличия в сфере образования и науки. В частности, увеличили количество премий с 30 до 54 в год для учителей, воспитателей и преподавателей профтехов.

Также увеличили количество премий молодым ученым и количество именных стипендий для молодых докторов наук (с 30 до 50). Они получат по 136 200 гривен.

Кроме того, больше премий Верховной Рады (теперь 50) будут получать лучшие участники ВНО после 11 класса (по 100 000 гривен).