Драка произошла 12 января в броварской школе №1. Родители детей в шоке, ведь по их словам, ребята – лучшие друзья.

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Что известно о драке ребят

14-летние школьники подрались во время перерыва.

Какое состояние здоровья подростков? В отделении экстренной неотложной специализированной помощи рассказали, что:

у одного из подростков – подозрение на перелом носа и ушиб головы,

у другого парня особых травм нет.

Что именно стало причиной драки – пока ни сами подростки, ни их родители не комментируют.

К слову, в ноябре четыре школьницы начали конфликт с меньшими девушками и избили их. Главной агрессорше суд избрал меру пресечения – она проведет не менее 60 дней в СИЗО (до 5 февраля 2022 года). Детали драки – читайте в статье.

Текст публикации "Трибуны Бровары":

В Броварской СОШ №1 подрались два подростка. Ребят забрала "экстренная". Инцидент произошел сегодня около 11:00. Во время перерыва подрались 14-летние школьники.

Что именно стало причиной драки – ни сами подростки, ни их родители не комментируют. Только отмечают, что ребята – лучшие друзья.

Как сообщили в отделении экстренной неотложной специализированной помощи Броварской больницы, у одного из подростков – подозрения на перелом носа и ушиб мягких тканей головы. У другого парня особых травм нет.