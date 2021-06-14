Ожидается, что и в 2022 году цены поднимутся на 10%.

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Сколько стоит обучение на контракте в популярных вузах

Киевский национальный университет имени Т. Шевченко (КНУ)



КНУ им. Т. Шевченко в Киеве / Фото slovoidilo

Это учебное заведение входит в десятку самых лучших вузов Украины, поэтому и является одним из самых дорогих. Средняя стоимость обучения в КНУ – около 44 тысяч гривен в год.

Наиболее бюджетными специальностям в 2021 году стали история, археология, библиотечное и архивное дела, социальная работа – год на контракте обойдется в 31 тысячу гривен.

В то же время факультет международных отношений с изучением двух иностранных языков дороже – от 57 400 в год. Магистратура обойдется еще дороже – более чем 70 тысяч в год.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"



Киево-Могилянская академия / Фото vnz.org.ua

В этом университете самые дешевые факультеты – экология и биология. На них год обучения обойдется в 27 тысяч в год.

Зато самые дорогие факультеты – международные отношения, компьютерные науки и право – год обучения обойдется в сумму от 55 тысяч гривен. Добавим, что еще в 2020 году компьютерные технологии стоили от 40 тысяч в год.

Харьковский юридический университет имени Я. Мудрого



Харьковский юридический университет им. Я. Мудрого / Фото sud.ua

В этом вузе обучение на бакалавра по специальностям: право, международное право, экономика стартует почти от 30 тысяч гривен в год. Магистратура – 38 900 в год.

Интересно, что обучение для иностранцев в ХНЮУ Мудрого по этим специальностям стоит около 75 тысяч гривен в год.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко



ЛНУ им. Ивана Франко / Фото с сайта вуза

Контрактникам ЛНУ им. И. Франко в 2021 году придется заплатить от 23 642 гривен в год за факультеты географии, истории, некоторые факультеты культуры и искусств, математики, филологии и философии.

В то же время обучение по специальностям право, статистика и инженерия программного обеспечения стоит от 36 255 в год.

Днепровский национальный университет имени О. Гончара



Днепровский национальный университет им. О. Гончара / Фото "Суспільне"

Самые дешевые факультеты в этом вузе готовят школьных преподавателей математики, химии, физики и теплоэнергетиков. Там обучение на контракте стоит от 11 300 в год.

Зато специальности, такие как международные экономические отношения, общественное здоровье, кибербезопасность, компьютерная инженерия – от 32 900 в год.

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К слову, аналитики QS World University Rankings составили рейтинг лучших университетов мира на 2022 год. В него попало 8 вузов из Украины.

Интересно, что впервые в список попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко. А самую высокую позицию среди украинских университетов занял Харьковский национальный университет имени В. Каразина.