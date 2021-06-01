Как подорожает обновленное школьное меню: Клопотенко назвал цены

Министр здравоохранения Виктор Ляшко и разработчик школьного меню Евгений Клопотенко заявили, что обновленное питание в школах подорожает. Однако цена нового меню изменится не существенно и будет отличаться в разных областях.

Недавно в Украине презентовали новое 4-недельное меню для школьников, которое состоит из 160 блюд.

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В частности, теперь для детей будут кормить салатом с морковью, сыром и сметаной, шпундрой (это запеченная свинина, которая тушится с маринованной свеклой), булгуром, львовским сырником и синабонами.

Как подорожает обновленное школьное меню

Ответ Виктора Ляшко

Известно, что меню несколько подорожает, однако не существенно.

Полезное питание не дороже вредного. Будет ли расти стоимость? Да, потому что растет инфляция и так далее. Поэтому должны постоянно инициировать увеличение средств,

– сообщил Ляшко.

Но он добавил, что стоимость питания будет отличаться в каждом регионе, потому что везде разная стоимость продуктов и коммунальные услуги. К тому же, по его словам, имеющихся в бюджете средств сейчас достаточно для обеспечения здорового питания в школах.

Ответ Евгения Клопотенко

В то же время шеф-повар Евгений Клопотенко заверил, что разница в ценах не будет существенной.

Раньше для того, чтобы готовить продукты по всем требованиям и нормам, нужно было 14 гривен. Сейчас это будет 14 гривен и 50 копеек. Или для лучшего питания и качества продуктов, – от 14 до 25 гривен,

– сказал Клопотенко.

К слову, если обновленное школьное меню утвердят, его будут внедрять во всех школах страны. Всего есть 160 блюд.

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"Они уже скомбинированы в полноценные приемы пищи, которые не повторяются в течение месяца. То есть школам теперь не надо самим составлять меню. Все уже есть, с рецептурами и расчетами калорийности", – говорит Клопотенко.

Отметим, что первый этап реформирования школьного питания уже закончился. Новые требования к меню учащихся начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

Чем запрещено кормить детей в школах