Подорожает ли питание в школах Киева: цены в разных районах столицы

В школах обновили школьное меню, и поэтому частично возросла стоимость питания учеников. К тому же, в последние месяцы подняли цены на продукты. Подорожает ли питание в школах Киева – читайте в статье.

С 1 января 2022 года во всех украинских школах введено новое меню для детей. В настоящее время цена обеда составляет в среднем по городу около 30 гривен, но она может повыситься.

К теме Сколько раз в школе должны кормить учеников и каким должно быть питание: разъяснение

Журналисты выяснили, как отличается цена за школьные завтраки и обеды в разных районах Киева и будет ли дорожать питание учеников.

Стоимость питания учеников в районах Киева

Оболонский район

В Оболонском районе стоимость питания в школах такова:

завтраки для учеников 1 – 4 классов – 32 гривны;

обеды для учеников 5 – 11 классов – 38 гривен.

"В случае увеличения цен на пищевые продукты и другие расходы стоимость питания тоже может увеличиться" – ответили в Оболонской РГА.

Печерск

В Печерском районе организацию питания в школах района ведет ООО "Контракт продрезерв 5". Цена обеда составляет около 30 гривен.

"Стоимость одноразового горячего питания (завтрака) для учеников 1 – 4 классов составляет 27 гривен 97 копеек. Стоимость одноразового горячего питания (обеда) для учеников 5 – 11 классов – 33 гривны 44 копейки", – ответили в Печерской РГА.

Питание в школе №47 в Печерском районе / Фото Департамента образования

Там дополняют, что стоимость питания в 2022 году будет зависеть от результатов тендерных закупок.

Дарницкий район

В Дарницком районе питание в школах организовано по четырехнедельному сезонному меню, которое согласовано с Главным управлением Госпродпотребслужбы Киева.

Стоимость питания для учеников 1 – 4 классов составляет 31 гривну 90 копеек, а для учеников 5 – 11 классов льготных категорий – 37 гривен 90 копеек. Стоимость питания в школах района в дальнейшем будет зависеть от результатов тендерных закупок,

– сообщили в Дарницкой РГА.

Святошин

В Святошинском районе школьным питанием заведуют две организации. Согласно договору между управлением образования и КП "Промінь", цена завтрака для учеников 1 – 4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5 – 11 классов льготных категорий – 37 гривен 90 копеек.

Также заключен договор с ООО "Понтем.уа" о закупках услуг за бюджетные средства. Стоимость завтрака для учеников 1 – 4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5 – 11 классов – 35 гривен 95 копеек.

В Святошинской РГА отметили, что организация питания в школах по новым ценам будет проводиться после тендерных процедур и подписания договоров между представителями управления образования и предприятиями, которые предоставляют услуги по организации питания.

Обратите внимание В Украине изменят дизайн школьных столовых: показали интересные фото с ремонтами

Соломенский район

В Соломенском районе горячее питание в школах организовывает коммунальное предприятие "Школярик". Согласно договору, цена одной порции горячего питания такова:

завтрак – 15 гривен 79 копеек;

обед – 21 гривна 15 копеек.

В меню есть свежие овощи и фрукты, квашеные овощи и сухофрукты, крупы, макароны и бобовые. Из продуктов есть куриное филе, свежемороженая рыба, молочная продукция, соки.

В управлении уверяют, что ученики получают сбалансированное и полноценное питание. Сейчас проходят процедуры закупки услуг по организации питания в школах.

"Плановая стоимость одного завтрака составляет 34 гривны, а плановая стоимость одного обеда – 41 гривна", – сообщают в управлении образования Соломенского района.

Подол

В Подольском районе обеды в школах района стоят 35 – 40 гривен.

35 гривен – без первого блюда, 40 гривен – с первым. В меню: первое блюдо, салат, гарнир, основное блюдо и напитки. Подорожание обедов до конца учебного года не планируется,

– сообщила директор КП "Шкільне харчування" Подольского района Лариса Панькова.

Питание в школе №243 в Подольском районе / Фото Департамента образования

Днепровский район

Стоимость одноразового питания (завтраков) в школах Днепровского района такова:

для учеников 1 – 4 классов – 31 гривна 40 копеек,

для учеников 5 –11 классов – 37 гривен 90 копеек.

"27 января мы объявили закупку услуг по организации питания в средних школах района. Ожидаемая стоимость: 32 гривны – горячее питание для учеников 1 – 4 классов, 38 гривен – горячее питание для учеников 5 – 11 классов", – отмечают в Днепровской РГА.

Питание в школе №234 в Днепровском районе / Фото Департамента образования

Голосеев

В Голосеевском районе уточнили, что в прошлом учебном году стоимость питания для учеников 1 – 4 классов составляла 19 гривен 70 копеек, а для учеников 5 – 11 классов – 23 гривны 99 копеек.

Уже в этом году стоимость завтрака для школьников составляет:

для учеников 1 – 4 классов – 32 гривны,

для учеников 5 – 11 классов – 38 гривен.

Питание в школе №85 в Голосеевском районе / Фото Департамента образования

Шевченковский район

Цена одноразового горячего питания в школах района для учеников 1 – 4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5 –11 классов – 38 гривен.

"Стоимость школьного обеда в 2022 году будет зависеть от результатов тендерной закупки этой услуги", – отмечают в управлении образования Шевченковской РГА.

Троещина

В управлении образования Деснянского района рассказали, что в школах введено мультипрофильное питание.

Все школы района являются отдельными юридическими лицами с правом самостоятельного ведения финансово-хозяйственной деятельности. То есть они сами производят закупку услуг по организации питания, и стоимость среднего завтрака и обеда в каждом заведении разная.

Цена не может превышать 20% от суммы, определенной в первоначальном договоре о закупке услуг по организации питания.

"В настоящее время уполномоченные лица осуществляют организационно-правовые мероприятия по своевременному проведению процедуры закупки услуг по организации питания школьников на 2022 год", – ответили в управлении образования Деснянского района.

С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, разработанное известным шеф-поваром Евгением Клопотенко. Инициатором проекта является первая леди Елена Зеленская. Как изменилось питание школьников – читайте по ссылке

К слову, по состоянию на 1 февраля новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.