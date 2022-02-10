С 1 января 2022 года во всех украинских школах введено новое меню для детей. В настоящее время цена обеда составляет в среднем по городу около 30 гривен, но она может повыситься.
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Журналисты выяснили, как отличается цена за школьные завтраки и обеды в разных районах Киева и будет ли дорожать питание учеников.
Стоимость питания учеников в районах Киева
Оболонский район
В Оболонском районе стоимость питания в школах такова:
- завтраки для учеников 1 – 4 классов – 32 гривны;
- обеды для учеников 5 – 11 классов – 38 гривен.
"В случае увеличения цен на пищевые продукты и другие расходы стоимость питания тоже может увеличиться" – ответили в Оболонской РГА.
Печерск
В Печерском районе организацию питания в школах района ведет ООО "Контракт продрезерв 5". Цена обеда составляет около 30 гривен.
"Стоимость одноразового горячего питания (завтрака) для учеников 1 – 4 классов составляет 27 гривен 97 копеек. Стоимость одноразового горячего питания (обеда) для учеников 5 – 11 классов – 33 гривны 44 копейки", – ответили в Печерской РГА.
Питание в школе №47 в Печерском районе / Фото Департамента образования
Там дополняют, что стоимость питания в 2022 году будет зависеть от результатов тендерных закупок.
Дарницкий район
В Дарницком районе питание в школах организовано по четырехнедельному сезонному меню, которое согласовано с Главным управлением Госпродпотребслужбы Киева.
Стоимость питания для учеников 1 – 4 классов составляет 31 гривну 90 копеек, а для учеников 5 – 11 классов льготных категорий – 37 гривен 90 копеек. Стоимость питания в школах района в дальнейшем будет зависеть от результатов тендерных закупок,
– сообщили в Дарницкой РГА.
Святошин
В Святошинском районе школьным питанием заведуют две организации. Согласно договору между управлением образования и КП "Промінь", цена завтрака для учеников 1 – 4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5 – 11 классов льготных категорий – 37 гривен 90 копеек.
Также заключен договор с ООО "Понтем.уа" о закупках услуг за бюджетные средства. Стоимость завтрака для учеников 1 – 4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5 – 11 классов – 35 гривен 95 копеек.
В Святошинской РГА отметили, что организация питания в школах по новым ценам будет проводиться после тендерных процедур и подписания договоров между представителями управления образования и предприятиями, которые предоставляют услуги по организации питания.
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Соломенский район
В Соломенском районе горячее питание в школах организовывает коммунальное предприятие "Школярик". Согласно договору, цена одной порции горячего питания такова:
- завтрак – 15 гривен 79 копеек;
- обед – 21 гривна 15 копеек.
В меню есть свежие овощи и фрукты, квашеные овощи и сухофрукты, крупы, макароны и бобовые. Из продуктов есть куриное филе, свежемороженая рыба, молочная продукция, соки.
В управлении уверяют, что ученики получают сбалансированное и полноценное питание. Сейчас проходят процедуры закупки услуг по организации питания в школах.
"Плановая стоимость одного завтрака составляет 34 гривны, а плановая стоимость одного обеда – 41 гривна", – сообщают в управлении образования Соломенского района.
Подол
В Подольском районе обеды в школах района стоят 35 – 40 гривен.
35 гривен – без первого блюда, 40 гривен – с первым. В меню: первое блюдо, салат, гарнир, основное блюдо и напитки. Подорожание обедов до конца учебного года не планируется,
– сообщила директор КП "Шкільне харчування" Подольского района Лариса Панькова.
Питание в школе №243 в Подольском районе / Фото Департамента образования
Днепровский район
Стоимость одноразового питания (завтраков) в школах Днепровского района такова:
- для учеников 1 – 4 классов – 31 гривна 40 копеек,
- для учеников 5 –11 классов – 37 гривен 90 копеек.
"27 января мы объявили закупку услуг по организации питания в средних школах района. Ожидаемая стоимость: 32 гривны – горячее питание для учеников 1 – 4 классов, 38 гривен – горячее питание для учеников 5 – 11 классов", – отмечают в Днепровской РГА.
Питание в школе №234 в Днепровском районе / Фото Департамента образования
Голосеев
В Голосеевском районе уточнили, что в прошлом учебном году стоимость питания для учеников 1 – 4 классов составляла 19 гривен 70 копеек, а для учеников 5 – 11 классов – 23 гривны 99 копеек.
Уже в этом году стоимость завтрака для школьников составляет:
- для учеников 1 – 4 классов – 32 гривны,
- для учеников 5 – 11 классов – 38 гривен.
Питание в школе №85 в Голосеевском районе / Фото Департамента образования
Шевченковский район
Цена одноразового горячего питания в школах района для учеников 1 – 4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5 –11 классов – 38 гривен.
"Стоимость школьного обеда в 2022 году будет зависеть от результатов тендерной закупки этой услуги", – отмечают в управлении образования Шевченковской РГА.
Троещина
В управлении образования Деснянского района рассказали, что в школах введено мультипрофильное питание.
Все школы района являются отдельными юридическими лицами с правом самостоятельного ведения финансово-хозяйственной деятельности. То есть они сами производят закупку услуг по организации питания, и стоимость среднего завтрака и обеда в каждом заведении разная.
Цена не может превышать 20% от суммы, определенной в первоначальном договоре о закупке услуг по организации питания.
"В настоящее время уполномоченные лица осуществляют организационно-правовые мероприятия по своевременному проведению процедуры закупки услуг по организации питания школьников на 2022 год", – ответили в управлении образования Деснянского района.
К слову, по состоянию на 1 февраля новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню продолжается в 5 областях:
- Закарпатская область – 70,6% заведений;
- Запорожская область – 86,4%;
- Львовская область – 84,3%;
- Николаевская область – 89,2%;
- Херсонская область – 96,4%.
В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.