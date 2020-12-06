Королевская семья имеет собственный подход к выбору школ и педагогов, и иногда он довольно противоречив. К примеру, известно, что королева Елизавета II и ее сестра Маргарет получили домашнее образование. Как учат британских монархов – читайте в материале.

Один из самых популярных проектов Netflix уже четыре года рассказывает о малоизвестных фактах из жизни британской королевской семьи. Какое образование у монархов Великобритании – сообщило издание "Освіторія".

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Индивидуальный подход

Последние члены монаршей семьи, получившие домашнее образование, были королева Елизавета II и ее сестра, принцесса Маргарет. Так, до 7 лет их занятия ограничивались лишь чтением и письмом, а уроки длились с 9:30 до 11:00. Все остальное время девушки занимались танцами, плаванием и верховой ездой.

Но когда Елизавета стала наследницей престола, все усложнилось и для нее применили индивидуальный подход. В частности, будущая королева осваивала детальное изучение Конституции, законодательства, историю монархии, историю Англии и США.

Лучшие педагоги

Интересно, что читать Елизавету научила мама, а базовые школьные знания и аристократический этикет она усвоила под наставничеством лучших частных преподавателей. В частности, письмо преподавал приглашенный педагог из Вестминстерской школы (одна из старейших и престижнейших школ Великобритании).



Королева Елизавета II в молодости / Фото Marie Claire

Добавим, что среди собеседников королевы всегда были самые умные и выдающиеся люди своего времени. Поэтому в начале своего правления Ее Величество чувствовала себя неуверенно. И хотя знать все невозможно, королева достаточно ориентировалась в политической и общественной жизни.

Также Елизавета с детства знала все события – она ежедневно читала Times, слушала новости ВВС и посвящала время книгам. Сначала это были авторы классического канона – Диккенса, Киплинга, Бронте и Скотта, а позже – историческая литература о жизни в разных уголках мира.

Известно, что когда Елизавете было 19 лет, она по собственной инициативе выучилась на водителя и присоединилась к женской вспомогательной территориальной службе.

Что известно об образовании принца Чарльза

С 7 лет ее сын – принц Чарльз – учился в школах Лондона, где выстраивал отношения и получал оценки на уровне со сверстниками.

Но уже в 13 лет отец отвез Чарльза в Международную школу-интернат Бордонстоун в Шотландии. Там ему пришлось тренировать не только интеллект, но и характер. Ведь в этой школе авторитет определяли не титул, а сила, характер, успехи в учебе и спорте. Тем не менее, во время спортивных матчей парня могли побить не только соперники, но и члены собственной команды.



Королева Елизавета II с принцем Чарльзом / Фото dailymail

Но Чарльз - не единственный из королевской семьи, кто подвергся издевательствам в школе. Такая же участь постигла и Эдварда – самого младшего из детей Елизаветы.

К тому же, принц Чарльз не был очень выносливым. Короткие шорты в холодное время года, постоянно открытые окна, ежедневные пробежки и холодный душ Бордонстоуна вызывали у него отвращение.

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Впоследствии отец на полгода отослал Чарльза учиться в Австралию. И там у парня тоже были разные испытания – трехдневные походы под солнцем, ночевка в спальных мешках посреди дикой природы, рубка дров, кормление свиней и сбор мусора.

Интересно, что все оценки членов королевской семьи можно увидеть в открытом доступе. Они обычно хорошие, но не самые высокие. Оценки выставляют преподаватели, которые заботятся о своей репутации. За 12 лет моей карьеры на меня не было никакого давления изменить какую-либо оценку.