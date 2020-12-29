В бюджете на образование на 2021 год предусмотрен 1 миллиард гривен на организацию дистанционного обучения для всех украинских школ.

Кроме того, было принято постановление об обеспечении учеников определенными гаджетами для обучения. Это касалось прежде всего детей с особыми образовательными проблемами. Об этом сказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью изданию "Украинское радио".

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В то же время министр образования заявил, что финансирование "Новой украинской школі" на 2021 год увеличено на 40%. К тому же, есть субвенция "Способная школа для лучших результатов" (в прошлом году на это выделили 500 миллионов, а в 2021 году – миллиард гривен).

Он также отметил, что в начале карантина были только телеуроки и статистика, но на сегодня они вместе со швейцарскими партнерами создали платформу "Всеукраинская школа онлайн".

На сегодня загружено 800 верифицированных уроков с 5 до 9 класса, которые позволяют не только просматривать, но и создавать кабинет учителя и ученика, тестировать детей по знаниям после изучения урока или образовательной программы, сформулировать дополнительные образовательные траектории,

– сказал Шкарлет.

Он добавил, что в Украине есть сельские территории, где реально не хватает преподавателей. Там учителя, которые преподают несколько предметов, не всегда являются профильными специалистами по тому или иному предмету.

"Поэтому эти онлайн-уроки ВШО могут быть заложены любым учителем в основу формирования своей стратегии преподавания предмета и дотягивания содержания этого предмета до эталонного в любом уголке нашей страны и за ее пределами", – подчеркнул министр.

По его словам, это упростит жизнь учителям и поможет углубить знания. Кроме того, Шкарлет предложил ввести электронные дневники и журналы.

Министр образования убежден, что электронный дневник и электронный журнал – это современные инструменты, которые позволяют избежать бумажного дублирования, сделать доступ родителей к оценке каждого ребенка, а также позволяют избежать определенных коррупционных составляющих в выставлении оценок.