Журналисты 24 канала подготовили для вас самые интересные и важные события, которые произошли на этой неделе в сфере украинского образования.

Подготовка учащихся к обучению

Уже вскоре 1 сентября, поэтому родители начинают собирать свою малышню в школу. Эксперты подсчитали, сколько придется потратить на все необходимое для обучения школьника.

Важно Как обучать учеников во время пандемии: подробная инструкция от МОН

Так, собрать мальчика в школу можно в среднем за 2 305 гривен, при этом на девочку придется потратить на несколько гривен больше, в целом получится где-то 2 345 гривен.

Нужно ли школьникам проходить медосмотр перед школой? Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что ученики должны пройти медицинский осмотр перед школой, однако это не обязательно делать именно перед началом учебного года.

Да, первоклассники должны пройти медицинский осмотр, потому что это базовая проверка состояния здоровья перед школой, но сделать это можно позже на месяц-полтора. А школьникам 2-11 классов нужно пройти медосмотр раз в год и не обязательно перед учебным годом, а желательно ближе к именинам ребенка.

Также в этом году родители могут не нести в школу карту прививок ребенка, однако вакцинировать ребенка надо в соответствии с календарем прививок.



Учеба в школах с 1 сентября / Фото НУШ

Как директору подготовить школу к началу обучения? Есть несколько рекомендаций для руководителей учреждений среднего образования по подготовке к 1 сентября. Прежде всего, директор школы должен оценить готовность школы согласно противоэпидемическим мерам и условиям противопожарной безопасности.

Также отдельно стоит разработать порядок организации обучения на карантине и коммуницировать с родителями и поддерживать учеников. Ведь сейчас у них повышенная тревожность, потому что никто не знает точно, каким будет обучение во время пандемии.

Кроме того, директор должен способствовать повышению квалификации учителей. Недавно МОН разработало проект о профессиональном стандарте директора школы. Больше об этом – читайте здесь.

Все ли школы откроются 1 сентября

Какие школы могут не открыться? С 1 сентября не все школы в Украине откроют свои двери для учеников. Те учебные заведения, которые попадут в "красную зону" эпидемиологической опасности, будут обучать школьников дистанционно.

Так, с 17 августа в "красные" зоны в Украине попали города Самбор (Львовская область), Беляевка (Одесская область), Дубно (Ровенская область), Городенковский и Косовский районы (Ивано-Франковская область), Костопольский и Ровенский районы (Ровенская область) и Кицманский район (Черновицкая область). Поэтому там школы могут начать обучение онлайн.

Но отметим, что каждые 14 дней переход региона из одной в другую зону будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности. Поэтому, до 1 сентября эти данные изменятся.

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Как будут работать детские сады

Уже с 1 сентября садики должны заработать везде, кроме "красной" зоны адаптивного карантина. Добавим, что ранее Шкарлет уверял, что родители могут не пускать детей в садик, если боятся коронавируса.

Как организовать безопасные условия для обучения в детсаду

проводить температурный скрининг для детей и всех работников учреждения дошкольного образования;

заходить в садик можно только в маске или респираторе, но их можно не использовать детям во время занятий в помещениях;

обеспечить детсад антисептиками и жидким мылом в туалетах;

на период карантина рекомендуется разработать адаптивный график для прогулок и занятий, ограничить количество детей в группах, предоставлять приоритет активностям на улице;

у детей, которые будут иметь признаки острого респираторного заболевания или температуру более 37,2 изолировать в отдельной комнате и тому подобное.

Больше о том, как будут учить детей в садиках и рекомендации от ЮНИСЕФ – читайте по ссылке.

Важные решения МОН

МОН планирует проводить внеплановые проверки школ. В частности, будут оценивать, соблюдает ли учреждение образования все требования законодательства.

Какие школы будут проверять? Основанием для проведения внеплановой проверки является обращение физического лица о нарушениях в учебном заведении, решение Государственной службы в качестве образования или обращения образовательного омбудсмена.

Также Правительство поручило руководителям МОН и МЗ проверить все школы и детские сады до начала обучения и после 1 сентября, чтобы узнать, соблюдаются ли там правила безопасности в условиях пандемии.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала

Также в МОН сообщили, что в новом учебном году телеобучение продолжится. Потому что это помогает донести образовательную информацию до детей из самых отдаленных уголков Украины. Попытаются охватить гораздо большую аудиторию этих уроков, включительно до 11 класса.

Заявления Шкарлета и Ляшко

В.и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Минобразования хочет увеличить вес аттестата при поступлении в вузы, чтобы это мотивировало учеников к обучению в школе. Хотя сейчас по закону вес аттестата в конкурсном бале может быть не более 10%. Однако образовательные эксперты говорят, что это плохая идея. Почему – читайте в материале.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со временем они примут новые изменения относительно обучения в период пандемии. Так, в благоприятной эпидемической ситуации учителя смогут преподавать предмет без маски, а в "оранжевой" зоне они будут носить на уроках защитный экран для лица.

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Итоги в сфере высшего образования

Кабмин образовал в Одессе два новых университета. Они появились путем реорганизации других вузов. Так, теперь в городе есть Государственный университет "Одесская политехника" и Государственный университет интеллектуальных технологий и связи. Студентов автоматически переведут в новые вузы.

Также учреждения профессионального образования до 1 ноября смогут принимать документы и зачислять поступающих. В частности, речь идет лишь о приеме документов от поступающих на специальность "квалифицированный рабочий".

Как будут проводить обучение в заведении профобразования? Управленцы самостоятельно будут решать, как будут работать заведения. Но стоит адаптировать график обучения. Например, теоретические занятия можно проводить в смешанной форме и делить группы на подгруппы, а производственное обучение лучше проводить в заведении.