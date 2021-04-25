Добавим, что в 2021 году математику сделали обязательным предметом на ГИА, но из-за карантина аттестацию сдавать не обязательно.
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Какую подготовку советуют эксперты? Если вы хотите получить высокий балл на ВНО по математике, то подходите к проблеме системно. В частности, специалисты советуют не просто составить план подготовки, а решить для начала, какой формат работы подходит именно вам.
Как подготовиться к ВНО по математике
Вполне возможно подготовиться самостоятельно, ведь в интернете есть безграничное разнообразие подготовительных материалов. Например:
- книги,
- анализ и пошаговое решение задач,
- прошлогодние тесты ВНО,
- вебинары,
- онлайн-уроки и т.д.
Если оценки ученика по математическим дисциплинам были не ниже 8 баллов, то это повышает шансы самостоятельно разобраться в предмете и получить достаточно высокие баллы.
Будьте настойчивыми и используйте все возможные источники: видеоблоги учителей и репетиторов на ютубе, аналитические статьи и рекомендации.
Заметим, что самостоятельная подготовка требует определенного уровня эрудиции, организованности и умения ориентироваться в математических темах.
Поэтому следуйте четко определенному плану:
- Определите цель (например, получить определенное количество баллов на ВНО, или просто – не провалить ВНО по математике).
- Оцените собственные знания. Попытайтесь понять ваши самые слабые стороны и какие темы или задачи вы не знаете вообще. В дальнейшем работа над этими задачами должна стать вашим приоритетом.
- Скачайте учебник с готовыми решениями или список ответов на прошлогодние тестирования. Решайте задачи и сравнивайте свои ответы с правильными. И тщательно анализируйте свои ответы.
- Правильно распределяйте время. Сколько недель осталось на подготовку? Разделите все время на тренировки в решении задач, изучение теории и повторение пройденного материала. Но обязательно учитывайте форс-мажоры и дни, в которые не сможете готовиться.
- Используйте прошлогодние тесты. Их доступность дает колоссальное преимущество абитуриентам. Благодаря этому вы поймете, задания какого типа чаще всего появляются на тестировании и тому подобное.
- Изучайте теорию и формулы. Они объясняют базовые принципы математики. Подсказка: старайтесь не заучивать, но понять принципы формул.
Как эксперты советуют выделять время на сдачу теста по математике?
Сначала рекомендуется браться за простые вопросы, после чего переходить к открытым блокам.
Обязательно контролируйте потраченное время:
- На каждый вопрос первого блока тратьте не более 2 минут;
- На вопрос второго блока – 6-10 минут;
- Третий блок – самый сложный. Отведите ему остаток времени.
А все потому, что первые блоки проще, но в сумме дают больше баллов, чем третий. Взявшись сразу за самое сложное, вы рискуете не успеть решить простые задачи и потеряете баллы.
К слову, ВНО по математике запланировано на 28 мая. Как будут сдавать ВНО по математике в 2021 году:
- у школьников, изучавших математику на стандартном уровне, будет на ВНО 28 заданий и 150 минут на выполнение;
- у школьников, которые изучали математику на профильном уровне, или же на стандартном уровне, но планируют с помощью этого предмета поступать в вуз, будет 34 задания, на выполнение которых отведено 210 минут.