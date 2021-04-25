Добавим, что в 2021 году математику сделали обязательным предметом на ГИА, но из-за карантина аттестацию сдавать не обязательно.

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Какую подготовку советуют эксперты? Если вы хотите получить высокий балл на ВНО по математике, то подходите к проблеме системно. В частности, специалисты советуют не просто составить план подготовки, а решить для начала, какой формат работы подходит именно вам.

Как подготовиться к ВНО по математике

Вполне возможно подготовиться самостоятельно, ведь в интернете есть безграничное разнообразие подготовительных материалов. Например:

книги,

анализ и пошаговое решение задач,

прошлогодние тесты ВНО,

вебинары,

онлайн-уроки и т.д.

Если оценки ученика по математическим дисциплинам были не ниже 8 баллов, то это повышает шансы самостоятельно разобраться в предмете и получить достаточно высокие баллы.

Будьте настойчивыми и используйте все возможные источники: видеоблоги учителей и репетиторов на ютубе, аналитические статьи и рекомендации.

Заметим, что самостоятельная подготовка требует определенного уровня эрудиции, организованности и умения ориентироваться в математических темах.

Поэтому следуйте четко определенному плану:

Определите цель (например, получить определенное количество баллов на ВНО, или просто – не провалить ВНО по математике).

Оцените собственные знания. Попытайтесь понять ваши самые слабые стороны и какие темы или задачи вы не знаете вообще. В дальнейшем работа над этими задачами должна стать вашим приоритетом.

Скачайте учебник с готовыми решениями или список ответов на прошлогодние тестирования. Решайте задачи и сравнивайте свои ответы с правильными. И тщательно анализируйте свои ответы.

или список ответов на прошлогодние тестирования. Решайте задачи и сравнивайте свои ответы с правильными. И тщательно анализируйте свои ответы. Правильно распределяйте время . Сколько недель осталось на подготовку? Разделите все время на тренировки в решении задач, изучение теории и повторение пройденного материала. Но обязательно учитывайте форс-мажоры и дни, в которые не сможете готовиться.

. Сколько недель осталось на подготовку? Разделите все время на тренировки в решении задач, изучение теории и повторение пройденного материала. Но обязательно учитывайте форс-мажоры и дни, в которые не сможете готовиться. Используйте прошлогодние тесты. Их доступность дает колоссальное преимущество абитуриентам. Благодаря этому вы поймете, задания какого типа чаще всего появляются на тестировании и тому подобное.

Их доступность дает колоссальное преимущество абитуриентам. Благодаря этому вы поймете, задания какого типа чаще всего появляются на тестировании и тому подобное. Изучайте теорию и формулы. Они объясняют базовые принципы математики. Подсказка: старайтесь не заучивать, но понять принципы формул.

Как эксперты советуют выделять время на сдачу теста по математике?

Сначала рекомендуется браться за простые вопросы, после чего переходить к открытым блокам.

Обязательно контролируйте потраченное время:

На каждый вопрос первого блока тратьте не более 2 минут;

На вопрос второго блока – 6-10 минут;

Третий блок – самый сложный. Отведите ему остаток времени.

А все потому, что первые блоки проще, но в сумме дают больше баллов, чем третий. Взявшись сразу за самое сложное, вы рискуете не успеть решить простые задачи и потеряете баллы.

К слову, ВНО по математике запланировано на 28 мая. Как будут сдавать ВНО по математике в 2021 году: