Выпускники уже начали готовиться к ВНО в 2021 году, ведь уже через несколько месяцев пройдет тестирование. Поэтому читайте советы и интересные упражнения, которые помогут легко подготовиться к ВНО по математике.

В книге "Думай как математик" филолог Барбара Окли рассказывает о «зомби», которые живут внутри нас – это механические мысли, привычки и шаблоны, которые мешают нам учиться. Она объяснила как обуздать «зомби» в себе и подготовиться к ВНО.

К теме Подготовка к ВНО-2021: эффективные техники обучения и бесплатные ресурсы, которые помогут ученикам

Секретное оружие для обучения: как побороть лень

Прием №1. Измените свое мышление

Барбара в книге отличает два режима мышления: сфокусированное и распыленное. Для обучения лучше всего подходит именно сфокусированное мышление, которое позволяет сосредоточиться на обучении.

Но иногда сфокусированность заставляет нас мыслить как зомби – видеть только один путь и пытаться пройти по нему. Поэтому, чтобы изучить что-то новое, стоит позволить себе выйти на арену "режима распыления",

– подчеркивает эксперт.

Так, рассеянное мышление – это состояние, когда человек позволяет мыслям "протекать" через мозг, не цепляясь за одну конкретную идею. Именно такое состояние помогает взглянуть на проблему или задачу под новым углом.

Как включить режим распыленного мышления? Когда вы понимаете, что какой-то из разделов учебника или сложная задача «не подчиняется» вам, прибегнете к хитрости. Здесь стоит сделать что-то, что поможет мозгу расфокусироваться – послушайте любимую музыку или помойте посуду.

За это время ваш мозг немного отдохнет, перестанет фокусироваться на проблеме, и решение задачи само собой взбредет вам в голову. Так работает сила распыленного мышления!

Прием №2. Поймите, как работает ваша память

Перед тем, как готовиться к ВНО, стоит для начала выяснить, какие части памяти помогут вам сдать экзамен:

Рабочая память – это часть памяти, в которой хранится информация, с которой мы впервые ознакомились и работаем сейчас. Например, условие задачи.

Долговременная память – это некое хранилище, где хранится все, что человек изучает в течение жизни. Например, теорема Пифагора.

По словам экспертов, когда вы изучаете что-то новое, особенно, если речь идет о большом объеме информации, вам нужно "перенести" данные из рабочей памяти в долговременную. Как это сделать?

Практикуйте интервальные повторения

Выпускнику лучше повторять сложную для запоминания формулу каждого дня в течение недели, чем перечитать ее 20 раз в последний день.

Задействуйте мышечную память

Если вы не можете запомнить сложные формулы, то выпишите их в блокнот. А если анализируете решение задачи, то дискутируйте с собой вслух: спрашивайте и отвечайте самому себе.

Не забывайте о физических упражнениях

Бег, физические упражнения или утренняя зарядка способствуют активизации нейронов и созданию новых сигнальных путей в областях, связанных с памятью.

Прием №3. Прекратите откладывать все на потом

Иногда наш мозг в некоторых ситуациях отказывается от каждой из активностей и выбирает какую-то непродуктивную работу. Например, вместо того, чтобы учить формулы, вы бездумно скролите ленту в инстаграм. Это прокрастинация – откладывание важных дел.

"Прокрастинация мешает нам делать то, что нам нужно, и то, что приносит нам удовольствие", – говорит эксперт.

Как преодолеть прокрастинацию

Начните планировать

Планируйте заранее, как пройдет ваш месяц, неделя, день. Располагайте задачи по их приоритету, но не забывайте вносить в план и приятные дела, к примеру, отдых, встречу с друзьями или просмотр сериала.

Попробуйте метод "Помидора"

Для этого установите таймер обратного отсчета на 25 минут, и в течение этого времени плодотворно работайте. Затем выделите себе 5 – 7 минут отдыха, и тогда установите таймер еще раз.

Поощряйте себя

Для того чтобы изучить что-то новое, осознайте, что с помощью изучения новой темы вы становитесь лучше и эффективнее. И это уже удовольствие, но добавьте еще какие-то приятности.

Например: если в течение недели вы научитесь решать задачи по тригонометрии, то позвольте себе два дня вообще не думать о математике.

Важно Выпускникам стоит зарегистрироваться на ВНО: УЦОКО прокомментировал возможность отмены ГИА

Как подготовиться к ВНО по математике: советы

Совет №1. Научитесь управлять временем

На ВНО вам придется выполнить 35 заданий в течение 180 минут. Поэтому, готовясь к экзамену, стоит время от времени устраивать для себя тренировки в таком формате: найдите задания разных уровней с прошлого ВНО и попробуйте выполнить их, контролируя свое время.

Полезный совет: выполняйте сначала те задания, которые кажутся вам знакомыми, и идея по их выполнению и решение приходит на ум сразу.

Совет №2. Составьте список своих "отъявленных врагов"

Вы можете заметить при подготовке к ВНО, какие типичные ошибки вы совершаете. Поэтому советуем записать те факты и коварные формулы, которые вы постоянно забываете.

Совет №3. Научитесь внимательно читать условие задачи

Часто из-за волнения или нехватки времени ученики неправильно трактуют условие задания и вписывают в бланк ответов промежуточный результат, а не конечный ответ, в котором нуждалось условие задачи.

Совет №4. Сосредоточьтесь на практике

Вы не сможете сдать экзамен, если впервые увидите задания формата ВНО уже во время прохождения оценивания. Эксперты советуют больше внимания уделять именно подготовке на практике.

К примеру, выполните задания ВНО предыдущих лет, найдите типичные задачи и практикуйтесь, пока не почувствуете, что вы все понимаете, а не выбираете ответ наугад. Найти варианты ВНО из предыдущих лет – можно по ссылке.

Каким будет ВНО по математике в 2021 году

В этом году выпускники школ должны обязательно сдавать государственную итоговую аттестацию по математике.

Ученики, которым результат ВНО по математике будет засчитываться как балл по ГИА (по 12-тибальной шкале) будет зависеть от уровня (стандартный или профильный), на котором они изучали этот предмет в школе.

Как будут сдавать ВНО по математике:

школьники, изучавшие математику на стандартном уровне, будут иметь на ВНО 28 заданий и 150 минут на выполнение;

школьники, которые изучали математику на профильном уровне, или на стандартном уровне, но планируют с помощью этого предмета поступать в вуз, будут иметь 34 задания, на выполнение которых отведено 210 минут.

Почему ГИА по математике является обязательным? В УЦОКО отметили, что одной из задач изучения любого предмета в школе является формирование ключевых компетентностей. В частности, важна и математическая компетентность – способность человека применять математические умения в реальной жизни.

В каких еще странах математика является обязательной для ГИА в школе? Интересно, что математику как обязательный предмет для ГИА составляют также в Польше, Израиле, Латвии и России.

Что обязательно стоит повторить по математике:

Для подготовки к ВНО по математике начните повторять материал с 7 класса, чтобы освежить в памяти уже изученное и заполнить пробелы.

Также после каждого тематического блока практикуйтесь и решайте тесты. Если какая-то тема дается с трудом, уделяйте больше времени практике: решайте как можно больше задач из учебников, специальных пособий по математике.

Учите формулы, ведь они важны для решения задач по тригонометрии, которая занимает значительное место в тестах. Выпишите их себе отдельно и регулярно повторяйте.

ВНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться – читайте по ссылке.



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Добавим, что в этом году каждый участник имеет право сдать ВНО не более чем по 5-ти учебным предметам (для сравнения: в 2020 году для выпускников были доступны тесты максимально по 4 предметам). Как зарегистрироваться на ВНО-2021 и какие предметы выбрать – читайте здесь.