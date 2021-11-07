Как подготовиться к ВНО по английскому языку: программа и полезные советы абитуриентам
Источник:"Всеосвіта"
Внешнее независимое оценивание очень важно, ведь с его помощью можно поступить в вуз. И для многих специальностей требуется ВНО по английскому языку. Ниже читайте программу ВНО и советы, которые помогут абитуриентам подготовиться к оцениванию по иностранному языку.
Программа ВНО по английскому языку содержит требования к уровню общеобразовательной подготовки участников, а также конкретизирует, что должен знать и уметь выпускник школы. Программу ВНО по английскому языку можно посмотреть по этой ссылке.
К теме 30 студентов получат по 100 тысяч гривен за отличные результаты на ВНО-2021: имена
Компоненты успеха на ВНО
- Четкое представление знаний, умений и навыков, которые будут проверяться на ВНО и понимание критериев оценивания.
- Умелое использование стратегий, подходов и способов решения задач и выполнения задач.
- Правильный тайм-менеджмент – умение четко распределять время на выполнение заданий. Знание алгоритма выполнения задач.
- Отработанные навыки проверки письменного задания.
- Использование лайфхаков и советов тех, кто уже прошел экзамен.
- Упорная и постоянная работа ученика на протяжении всего периода обучения.
Как получить максимальное количество баллов по чтению
Для того чтобы научиться выделять нужную информацию из прочитанного, четко понимать, что имеет в виду автор, следует знать способы получения информации или определенные стратегии чтения и выполнения задания.
Стратегии чтения:
- Skimming – ознакомительное чтение (быстрый просмотр), это понимание сути или основной идеи.
- Scanning – быстрое чтение текста для поиска конкретной информации из всего текста – значение отдельных слов, частей предложения и самих предложений, которые складываются в текст.
- Careful reading (медленное, тщательное чтение) для получения подробной информации из всего текста – значения отдельных слов, частей предложений и самих предложений, складывающихся в текст.
Для успешной работы с информацией и правильного выполнения заданий по чтению нужно:
- овладеть стратегиями чтения (skimming, scanning и careful reading);
- иметь четкое представление, из чего состоит общее понимание информации, то есть, его составляющие/subskills;
- обладать развитым лексическим запасом;
- совершенствовать и развивать навыки критического мышления;
- уметь работать с разными форматами текстов, представлять алгоритм выполнения задания.
Навыки критического мышления
Очень важным компонентом адекватного понимания информации являются навыки критического мышления, к которым относится умение:
- анализировать;
- обобщать;
- обосновывать или аргументировать;
- сравнивать и классифицировать;
- создавать ассоциации;
- классифицировать и категоризировать;
- делать выводы;
- находить характерные признаки;
- оценивать.
Как получить высокие баллы по аудированию
Аудирование и чтение – это рецептивные виды речевой деятельности (восприятие, понимание и переработка информации). Во время аудирования – через слуховой канал, при чтении – через зрительный.
Внимание стоит сосредоточить на:
- развитии навыков критического мышления;
- необходимости иметь представление об общем понимании и его составляющих;
- обладании достаточным лексическим запасом;
- способности идентифицировать звуки и умении их ассоциировать;
- различать интонации, ритм, ударение и мелодику.
Полезные лайфхаки для успешного ВНО по английскому языку
- Перед трансляцией внимательно прочитать задание.
- Во время прослушивания делать заметки.
- Сосредоточьтесь на информации, запрашиваемой в задании.
- Учиться отсортировать лишь ту информацию, о которой спрашивают в задании, не выбирать тот или иной ответ, только услышав какое-то ключевое слово.
- Во время второго слушания текста, сконцентрировать внимание на вопросах, в которых ученик сомневается.
- Не концентрироваться на неудаче, если что-то не услышали, а слушать дальше.
Часть "Использование языка"
Эта задача напрямую связана с практическим использованием языка. Благодаря такой задаче проверяют знания:
- словосочетаний;
- фразовых глаголов;
- употребление предлогов с разными частями речи;
- правильное использование синонимов.
Эксперт и преподаватель Киево-Могилянского коллегиума Елена Тарасова советует изучать словосочетания и различные фразы с учениками именно в контексте различных ситуаций и запоминать их речевыми блоками.
Часть "Письмо"
Формат задания – личное письмо. Цель задания – выявить мастерство общения на письме по определенным темам, продемонстрировав усвоенные грамматические навыки и словарный запас и умение организовывать собственные мысли на письме.
Для успешного выполнения задания стоит:
- знать критерии оценки;
- иметь представление, какие умения проверяются;
- обладать развитой лексикой, набором высказываний-шаблонов, уметь использовать синонимические ряды;
- не делать грубых грамматических ошибок;
- развить и закрепить навыки проверки.
К слову, ВНО по английскому языку пройдет 7 июня. Тест насчитывает 59 заданий, на выполнение которых будет отведено 150 минут. Он состоит из 4 частей:
- "Понимание речи на слух (аудирование)" – 16 заданий различных форм;
- "Чтение" – 22 задания разных форм;
- "Использование языка" – 20 задач;
- "Письмо" – одна задача открытой формы.
Весь график предметов ВНО – смотрите по ссылке.