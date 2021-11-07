Как подготовиться к ВНО по английскому языку: программа и полезные советы абитуриентам

Внешнее независимое оценивание очень важно, ведь с его помощью можно поступить в вуз. И для многих специальностей требуется ВНО по английскому языку. Ниже читайте программу ВНО и советы, которые помогут абитуриентам подготовиться к оцениванию по иностранному языку.

Программа ВНО по английскому языку содержит требования к уровню общеобразовательной подготовки участников, а также конкретизирует, что должен знать и уметь выпускник школы. Программу ВНО по английскому языку можно посмотреть по этой ссылке.

К теме 30 студентов получат по 100 тысяч гривен за отличные результаты на ВНО-2021: имена

Компоненты успеха на ВНО

Четкое представление знаний, умений и навыков, которые будут проверяться на ВНО и понимание критериев оценивания.

Умелое использование стратегий, подходов и способов решения задач и выполнения задач.

Правильный тайм-менеджмент – умение четко распределять время на выполнение заданий. Знание алгоритма выполнения задач.

Отработанные навыки проверки письменного задания.

Использование лайфхаков и советов тех, кто уже прошел экзамен.

Упорная и постоянная работа ученика на протяжении всего периода обучения.

Как получить максимальное количество баллов по чтению

Для того чтобы научиться выделять нужную информацию из прочитанного, четко понимать, что имеет в виду автор, следует знать способы получения информации или определенные стратегии чтения и выполнения задания.

Стратегии чтения:

Skimming – ознакомительное чтение (быстрый просмотр), это понимание сути или основной идеи.

Scanning – быстрое чтение текста для поиска конкретной информации из всего текста – значение отдельных слов, частей предложения и самих предложений, которые складываются в текст.

Careful reading (медленное, тщательное чтение) для получения подробной информации из всего текста – значения отдельных слов, частей предложений и самих предложений, складывающихся в текст.

Для успешной работы с информацией и правильного выполнения заданий по чтению нужно:

овладеть стратегиями чтения (skimming, scanning и careful reading);

иметь четкое представление, из чего состоит общее понимание информации, то есть, его составляющие/subskills;

обладать развитым лексическим запасом;

совершенствовать и развивать навыки критического мышления;

уметь работать с разными форматами текстов, представлять алгоритм выполнения задания.

Навыки критического мышления

Очень важным компонентом адекватного понимания информации являются навыки критического мышления, к которым относится умение:

анализировать;

обобщать;

обосновывать или аргументировать;

сравнивать и классифицировать;

создавать ассоциации;

классифицировать и категоризировать;

делать выводы;

находить характерные признаки;

оценивать.

Как получить высокие баллы по аудированию

Аудирование и чтение – это рецептивные виды речевой деятельности (восприятие, понимание и переработка информации). Во время аудирования – через слуховой канал, при чтении – через зрительный.

Внимание стоит сосредоточить на:

развитии навыков критического мышления;

необходимости иметь представление об общем понимании и его составляющих;

обладании достаточным лексическим запасом;

способности идентифицировать звуки и умении их ассоциировать;

различать интонации, ритм, ударение и мелодику.

Полезные лайфхаки для успешного ВНО по английскому языку

Перед трансляцией внимательно прочитать задание. Во время прослушивания делать заметки. Сосредоточьтесь на информации, запрашиваемой в задании. Учиться отсортировать лишь ту информацию, о которой спрашивают в задании, не выбирать тот или иной ответ, только услышав какое-то ключевое слово. Во время второго слушания текста, сконцентрировать внимание на вопросах, в которых ученик сомневается. Не концентрироваться на неудаче, если что-то не услышали, а слушать дальше.

Часть "Использование языка"

Эта задача напрямую связана с практическим использованием языка. Благодаря такой задаче проверяют знания:

словосочетаний;

фразовых глаголов;

употребление предлогов с разными частями речи;

правильное использование синонимов.

Эксперт и преподаватель Киево-Могилянского коллегиума Елена Тарасова советует изучать словосочетания и различные фразы с учениками именно в контексте различных ситуаций и запоминать их речевыми блоками.

Часть "Письмо"

Формат задания – личное письмо. Цель задания – выявить мастерство общения на письме по определенным темам, продемонстрировав усвоенные грамматические навыки и словарный запас и умение организовывать собственные мысли на письме.

Для успешного выполнения задания стоит:

знать критерии оценки;

иметь представление, какие умения проверяются;

обладать развитой лексикой, набором высказываний-шаблонов, уметь использовать синонимические ряды;

не делать грубых грамматических ошибок;

развить и закрепить навыки проверки.

К слову, ВНО по английскому языку пройдет 7 июня. Тест насчитывает 59 заданий, на выполнение которых будет отведено 150 минут. Он состоит из 4 частей:

"Понимание речи на слух (аудирование)" – 16 заданий различных форм;

"Чтение" – 22 задания разных форм;

"Использование языка" – 20 задач;

"Письмо" – одна задача открытой формы.

Весь график предметов ВНО – смотрите по ссылке.