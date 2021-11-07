Программа ВНО по английскому языку содержит требования к уровню общеобразовательной подготовки участников, а также конкретизирует, что должен знать и уметь выпускник школы. Программу ВНО по английскому языку можно посмотреть по этой ссылке.

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Компоненты успеха на ВНО

  • Четкое представление знаний, умений и навыков, которые будут проверяться на ВНО и понимание критериев оценивания.
  • Умелое использование стратегий, подходов и способов решения задач и выполнения задач.
  • Правильный тайм-менеджмент – умение четко распределять время на выполнение заданий. Знание алгоритма выполнения задач.
  • Отработанные навыки проверки письменного задания.
  • Использование лайфхаков и советов тех, кто уже прошел экзамен.
  • Упорная и постоянная работа ученика на протяжении всего периода обучения.

Как получить максимальное количество баллов по чтению

Для того чтобы научиться выделять нужную информацию из прочитанного, четко понимать, что имеет в виду автор, следует знать способы получения информации или определенные стратегии чтения и выполнения задания.

Стратегии чтения:

  • Skimming – ознакомительное чтение (быстрый просмотр), это понимание сути или основной идеи.
  • Scanning – быстрое чтение текста для поиска конкретной информации из всего текста – значение отдельных слов, частей предложения и самих предложений, которые складываются в текст.
  • Careful reading (медленное, тщательное чтение) для получения подробной информации из всего текста – значения отдельных слов, частей предложений и самих предложений, складывающихся в текст.

Для успешной работы с информацией и правильного выполнения заданий по чтению нужно:

  • овладеть стратегиями чтения (skimming, scanning и careful reading);
  • иметь четкое представление, из чего состоит общее понимание информации, то есть, его составляющие/subskills;
  • обладать развитым лексическим запасом;
  • совершенствовать и развивать навыки критического мышления;
  • уметь работать с разными форматами текстов, представлять алгоритм выполнения задания.

Навыки критического мышления

Очень важным компонентом адекватного понимания информации являются навыки критического мышления, к которым относится умение:

  • анализировать;
  • обобщать;
  • обосновывать или аргументировать;
  • сравнивать и классифицировать;
  • создавать ассоциации;
  • классифицировать и категоризировать;
  • делать выводы;
  • находить характерные признаки;
  • оценивать.

Как получить высокие баллы по аудированию

Аудирование и чтение – это рецептивные виды речевой деятельности (восприятие, понимание и переработка информации). Во время аудирования – через слуховой канал, при чтении – через зрительный.

Внимание стоит сосредоточить на:

  • развитии навыков критического мышления;
  • необходимости иметь представление об общем понимании и его составляющих;
  • обладании достаточным лексическим запасом;
  • способности идентифицировать звуки и умении их ассоциировать;
  • различать интонации, ритм, ударение и мелодику.

Полезные лайфхаки для успешного ВНО по английскому языку

  1. Перед трансляцией внимательно прочитать задание.
  2. Во время прослушивания делать заметки.
  3. Сосредоточьтесь на информации, запрашиваемой в задании.
  4. Учиться отсортировать лишь ту информацию, о которой спрашивают в задании, не выбирать тот или иной ответ, только услышав какое-то ключевое слово.
  5. Во время второго слушания текста, сконцентрировать внимание на вопросах, в которых ученик сомневается.
  6. Не концентрироваться на неудаче, если что-то не услышали, а слушать дальше.

Часть "Использование языка"

Эта задача напрямую связана с практическим использованием языка. Благодаря такой задаче проверяют знания:

  • словосочетаний;
  • фразовых глаголов;
  • употребление предлогов с разными частями речи;
  • правильное использование синонимов.

Эксперт и преподаватель Киево-Могилянского коллегиума Елена Тарасова советует изучать словосочетания и различные фразы с учениками именно в контексте различных ситуаций и запоминать их речевыми блоками.

Часть "Письмо"

Формат задания – личное письмо. Цель задания – выявить мастерство общения на письме по определенным темам, продемонстрировав усвоенные грамматические навыки и словарный запас и умение организовывать собственные мысли на письме.

Для успешного выполнения задания стоит:

  • знать критерии оценки;
  • иметь представление, какие умения проверяются;
  • обладать развитой лексикой, набором высказываний-шаблонов, уметь использовать синонимические ряды;
  • не делать грубых грамматических ошибок;
  • развить и закрепить навыки проверки.

К слову, ВНО по английскому языку пройдет 7 июня. Тест насчитывает 59 заданий, на выполнение которых будет отведено 150 минут. Он состоит из 4 частей:

  • "Понимание речи на слух (аудирование)" – 16 заданий различных форм;
  • "Чтение" – 22 задания разных форм;
  • "Использование языка" – 20 задач;
  • "Письмо" – одна задача открытой формы.

Весь график предметов ВНО – смотрите по ссылке.