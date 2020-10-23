Многие школьники уже задаются вопросом, как быстро подготовиться к ВНО. Помочь им в этом решили лучшие учителя Украины. Где смотреть вебинары – читайте в материале.

С 26 октября в 17:00 на платформе iLearn начнутся ежедневные вебинары для школьников. Это будут онлайн-занятия для старшеклассников, чтобы подготовить их к ВНО в 2021 году.

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Вебинары будут проводить по главным предметам – математике, украинскому языку и литературе, истории Украины и английскому языку. Продлятся онлайн-занятия в течение всего учебного года.

Как приобщиться? Это может сделать каждый желающий в любое время. Для этого стоит зарегистрироваться на сайте ilearn.org.ua.

Отметим, что кроме вебинаров на платформе есть также онлайн-курсы и тренировочные задания в формате ВНО. Эта платформа бесплатна.

Расписание занятий и преподаватели

Математика – каждый понедельник в 17:00

Преподаватель – Юрий Захарійченко. Он работает в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" и является автором многих учебников и статей по математике. В течение его курса учеников ждут математические фокусы, спецэффекты, головоломки и тому подобное.

Украинский язык и литература – каждый вторник в 16:00

Преподавательница – Анастасия Бречко. Девушка работает учительницей украинского языка и литературы в школе, а также ведет ютуб-канал. Кроме того, она является одной из разработчиков образовательного проекта Enjoy the science.

История Украины – каждую среду в 17:00

Преподаватель – Артур Бабенко. Он преподает и одновременно исследует историю, участвует в конференциях, пишет научные статьи. Его главная фишка – использование различных видов запоминания.

Английский язык – каждый четверг в 16:00

Преподавательница – Алина Коршунова. Девушка преподает в школе английского языка Green Country и объясняет языковые темы с помощью примеров и практических заданий. На ее вебинарах ученики усовершенствуют навыки письма, чтения и говорения.

Подготовка к ВНО:

ВНО по украинской литературе: какие произведения надо прочитать по программе – смотрите по ссылке.

ВНО по математике в 2021 году: программа и темы, по которым надо подготовиться – читайте по ссылке.

ВНО по истории Украины в 2021 году: перечень тем, по которым надо подготовиться – смотрите по ссылке.