Как подготовиться к вступительному экзамену по английскому языку: советы абитуриентам
В современном мире очень важно знать английский язык. И хотя дети в школах начинают изучать английский еще с младших классов, далеко не все свободно им владеют. Но впоследствии некоторым из учеников приходится сдавать экзамены для поступления в вузы.
Но сдать вступительный экзамен по английскому языку бывает сложно. Поэтому издание Education поделилось полезными советами, которые помогут подготовиться и успешно пройти экзамен.
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Нужно ли хорошо знать английский, чтобы сдать экзамен? Эксперты уверяют, что для успешной сдачи вступительного магистерского экзамена по иностранному языку нужно владеть языком на базовом уровне.
В целом абитуриенты сдают тест с около 40 заданиями. Они могут немного видоизменяться из года в год, но в любом случае есть 2 основных блока:
- Чтение (22 задания).
- Применение языка (20 задач).
За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл, то есть максимум, который можно набрать – 42 балла. Подробную техническую информацию о заданиях можно найти на официальном сайте Министерства образования и науки. В документе перечислены английские слова, которые составляют базовый минимум знаний абитуриента.
Советы, как подготовиться к вступительному экзамену по английскому языку
- Развивайте навыки чтения
Это необходимое упражнение перед ЕВИ, ведь большинство заданий как раз по чтению. Здесь совет прост – больше читайте. В частности, необходимо вырабатывать навык выделения общей идеи, выделение важной информации, понимания содержания и тому подобное.
Какие источники можно использовать? Английские книги, газеты, журналы, которые есть на просторах интернета. Но выбирать нужно оригинальные издания английского языка.
- Подтяните грамматику
Здесь стоит бесспорно учить правила. В интернете можно найти множество учебников, в том числе и бесплатных. Это довольно трудная часть в изучении английского языка, с большим количеством нюансов, которые нужно просто запомнить. Если с этим возникли трудности, можно обратиться к квалифицированному репетитору.
Несколько ценных советов для изучения английского:
- Разбейте изучение на этапы, выделите на каждое определенное время. Сделав такую структуру, вы не будете лишний раз расслабляться и сможете сконцентрироваться на подготовке.
- Не откладывайте момент сдачи экзамена. Из-за страха или неуверенности абитуриент откладывает подготовку или сдачу на “потом”. Лучше лишний раз попробовать, чем терять время.
- Морально приготовьтесь к интенсивной работе. На изучение языка требуется немало времени. Выделяйте хотя бы 1 час в день, а по мере приближения экзамена постепенно увеличивайте до 2-4 часов. Однако, за выходные и отдых забывать не стоит.
- Регулярно проверяйте уровень своих знаний. Есть много сайтов, где можно проходить тесты онлайн и отслеживать свой прогресс.
- Поинтересуйтесь опытом людей, которые сдавали аналогичные экзамены за последние несколько лет. Или можно "погуглить" в сети. Это позволит вам лучше морально подготовиться к сдаче и избежать сюрпризов.
- Отработайте сценарий экзамена. Попробуйте выполнить похожие задания с учетом времени, которое будет выделено непосредственного во время экзамена.
- Получайте больше информации на английском. Можно посмотреть серии любимого сериала с оригинальной озвучкой или найти необходимую инструкцию на иностранном языке.
Помните, что самостоятельно подготовиться к вступительным экзаменам по иностранному языку – это вполне реальная задача.
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