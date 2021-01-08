В современном мире очень важно знать английский язык. И хотя дети в школах начинают изучать английский еще с младших классов, далеко не все свободно им владеют. Но впоследствии некоторым из учеников приходится сдавать экзамены для поступления в вузы.

Но сдать вступительный экзамен по английскому языку бывает сложно. Поэтому издание Education поделилось полезными советами, которые помогут подготовиться и успешно пройти экзамен.

Интересно Как самостоятельно выучить английский язык за несколько месяцев: полезные советы и идеи

Нужно ли хорошо знать английский, чтобы сдать экзамен? Эксперты уверяют, что для успешной сдачи вступительного магистерского экзамена по иностранному языку нужно владеть языком на базовом уровне.

В целом абитуриенты сдают тест с около 40 заданиями. Они могут немного видоизменяться из года в год, но в любом случае есть 2 основных блока:

Чтение (22 задания).

Применение языка (20 задач).

За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл, то есть максимум, который можно набрать – 42 балла. Подробную техническую информацию о заданиях можно найти на официальном сайте Министерства образования и науки. В документе перечислены английские слова, которые составляют базовый минимум знаний абитуриента.

Советы, как подготовиться к вступительному экзамену по английскому языку

Развивайте навыки чтения

Это необходимое упражнение перед ЕВИ, ведь большинство заданий как раз по чтению. Здесь совет прост – больше читайте. В частности, необходимо вырабатывать навык выделения общей идеи, выделение важной информации, понимания содержания и тому подобное.

Какие источники можно использовать? Английские книги, газеты, журналы, которые есть на просторах интернета. Но выбирать нужно оригинальные издания английского языка.

Подтяните грамматику

Здесь стоит бесспорно учить правила. В интернете можно найти множество учебников, в том числе и бесплатных. Это довольно трудная часть в изучении английского языка, с большим количеством нюансов, которые нужно просто запомнить. Если с этим возникли трудности, можно обратиться к квалифицированному репетитору.

Несколько ценных советов для изучения английского:

Разбейте изучение на этапы , выделите на каждое определенное время. Сделав такую структуру, вы не будете лишний раз расслабляться и сможете сконцентрироваться на подготовке.

, выделите на каждое определенное время. Сделав такую структуру, вы не будете лишний раз расслабляться и сможете сконцентрироваться на подготовке. Не откладывайте момент сдачи экзамена . Из-за страха или неуверенности абитуриент откладывает подготовку или сдачу на “потом”. Лучше лишний раз попробовать, чем терять время.

. Из-за страха или неуверенности абитуриент откладывает подготовку или сдачу на “потом”. Лучше лишний раз попробовать, чем терять время. Морально приготовьтесь к интенсивной работе. На изучение языка требуется немало времени. Выделяйте хотя бы 1 час в день, а по мере приближения экзамена постепенно увеличивайте до 2-4 часов. Однако, за выходные и отдых забывать не стоит.

к интенсивной работе. На изучение языка требуется немало времени. Выделяйте хотя бы 1 час в день, а по мере приближения экзамена постепенно увеличивайте до 2-4 часов. Однако, за выходные и отдых забывать не стоит. Регулярно проверяйте уровень своих знаний . Есть много сайтов, где можно проходить тесты онлайн и отслеживать свой прогресс.

. Есть много сайтов, где можно проходить тесты онлайн и отслеживать свой прогресс. Поинтересуйтесь опытом людей , которые сдавали аналогичные экзамены за последние несколько лет. Или можно "погуглить" в сети. Это позволит вам лучше морально подготовиться к сдаче и избежать сюрпризов.

, которые сдавали аналогичные экзамены за последние несколько лет. Или можно "погуглить" в сети. Это позволит вам лучше морально подготовиться к сдаче и избежать сюрпризов. Отработайте сценарий экзамена . Попробуйте выполнить похожие задания с учетом времени, которое будет выделено непосредственного во время экзамена.

. Попробуйте выполнить похожие задания с учетом времени, которое будет выделено непосредственного во время экзамена. Получайте больше информации на английском. Можно посмотреть серии любимого сериала с оригинальной озвучкой или найти необходимую инструкцию на иностранном языке.



Помните, что самостоятельно подготовиться к вступительным экзаменам по иностранному языку – это вполне реальная задача.