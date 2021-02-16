Как подготовить учеников к написанию собственного сочинения в ВНО: креативные методы
По результатам ВНО заметно, что ученики часто испытывают трудности с написанием собственного сочинения во время тестирования по украинскому языку. Поэтому учителям очень важно подготовить учеников к этому.
Учительница украинского языка Татьяна Сагайдак рассказала, как заинтересовать детей подготовкой к ВНО с помощью креативных и интересных методов.
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Почему у детей возникают трудности с написанием собственного сочинения?
Собственное сочинение на ВНО – это формат, подобный эссе. Он учит ребенка конструктивно и основательно выражать свои мысли.
К тому же, многие дети даже не хотят готовиться к этому этапу в ВНО. Ведь для них он кажется достаточно сложным: нужно уметь грамотно писать, иметь свою позицию и уметь ее отстоять и тому подобное.
Интересно, что иногда дети даже отказываются писать собственное сочинение. Как помочь ученикам? Учителя должны сделать для детей подготовку такой, которая будет веселой, живой и ориентироваться на различные типы запоминания информации.
Ученики готовятся к ВНО в школе / Фото presentnews
Татьяна Сагайдак убеждена, что очень эффективны использования танцев, песен, стихов и т.д. Все это помогает ученикам лучше запоминать материал.
Как подготовить учеников к написанию собственного сочинения на ВНО
Тренируйтесь с помощью диалогов
Стоит иногда использовать бытовые разговорные темы для собственного сочинения. Потому что так вы можете фактически в устной форме построить свое мнение.
Также можно, например, распечатать темы для детей, положить их в ящик в классе, чтобы они вытаскивали их и отрабатывали это в устной форме. Или же отводите 10 минут после урока в течение нескольких месяцев до ВНО, чтобы дети писали собственное сочинение.
Привлечение мышечной памяти (танцев)
Предложите детям как групповое задание придумать танец, в котором будет человек, который будет восклицать определенные слова, а именно: "тезис", "аргумент", "пример", "вывод", а класс будет повторять в формате флешмоба эти движения.
Например, тезис – мы делаем что-то рукой, аргумент – ногой, пример – крутим головой, а в заключении мы должны привлечь и руку, и ногу. Так ученики запомнят, что в заключении должны быть привлечены тезис и аргумент.
Использование инстаграма
Татьяна Сагайдак предлагает использовать инстаграм для того, чтобы сделать подготовку более интересной и доступной.
Первое и самое ценное, что нам дал инстаграм – это способность мыслить хэштегом. Это очень помогает в подборе примеров в собственном сочинении. Когда ученик видит какую-то тему – предложите ему обозначить ее каким-то хэштегом, а затем попробовать поискать примеры именно с ним, а не по теме.
Объясните детям, что эссе или собственное сочинение можно использовать для того, чтобы уже сейчас писать адекватные и структурированные сообщения в соцсетях. Предложите детям в виде творческого задания создать сообщение в формате собственного сочинения на какую-то тему в инстаграме.
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Кроме того, учительница советует своим ученикам подбирать примеры из жизни тех известных личностей, которыми они интересуются: например, истории музыкантов, писателей или актеров.
Дебаты
Во время дебатов обращайте внимание на структуру ответа ученков на вопросы. Это поможет понять структуру собственного сочинения с некоторыми отличиями.
Особенно интересно то, что когда дети работают в группе, им могут указывать на слабые места, и постепенно дети будут развивать навык предусматривать свои ошибки вперед и избегать их.
Марафоны
Марафоны на сегодня – это так называемые методы самопознания в соцсетях. Например, сейчас популярны марафоны правильного питания или фитнес-марафоны в инстаграме.
В таких методиках есть много преимуществ. В частности, это коллективная деятельность – ученики будут чувствовать поддержку и понимать, что они не одни. А также они будут видеть положительный опыт других людей. Это все можно использовать на уроках языка.
К примеру, предложите детям в течение недели получать задания, выполнять их и посылать вам до определенного дедлайна. Например, попросите детей в первый день написать тезис, прикрепив к заданию материалы определения "тезисы".
Далее проверьте и просите подобрать к этому тезису аргумент до следующего утра и так далее. Так, в конце недели вы получите круто написаное произведение.
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