Детский психолог Светлана Ройз подчеркивает, что составление плана действий на случай чрезвычайных ситуаций делает стресс ребенка "экспертным", выводит его из состояния травматической беспомощности, тревожности и уязвимости.
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Подготовка школ заключается не только в том, чтобы отработать эвакуацию из помещения, но и иметь четко распределенные роли и план действий, проверить системы жизнеобеспечения на случай, если придется долго находиться в здании и тому подобное.
Некоторые директора учебных заведений из-за того, что не верят в возможность нападения России, игнорируют необходимость внепланово отработать нужные действия и психологически поддерживать учеников.
Однако руководитель Винницкого лицея №20 Олег Слушный рассказал о своем опыте и поделился полезными лайфхаками.
Подготовка и тренировка для учащихся
По соцсетям распространяются сообщения одних родителей о том, как отдельные школы умело готовятся к возможному нападению России, и возмущенные комментарии других об отсутствии уведомлений или рекомендаций от администрации школы, которую посещают их дети.
По словам директора, школы проводят такие тренировки не только из-за потенциальной опасности начала полномасштабной войны. Традиционно в винницком учреждении проходят обучение и отработку действий на случай любых чрезвычайных ситуаций:
- минирование здания,
- пожар,
- землетрясение,
- химическая атака,
- террористический акт,
- обстрел
- и тому подобное.
Все эти ситуации последовательно изучаются, чтобы дети и работники знали, чем они отличаются и каков алгоритм действий в случае наступления каждого из них. Планово обучение проходят дважды в год: в сентябре и апреле.
Правила эвакуации для детей / Фото НУШ
Олег Слушный рассказывает, что во время Дня гражданской защиты обязательно проводят учебно-тренировочную эвакуацию, а еще лицей посещают специально приглашенные представители различных служб – полицейские, врачи и пожарные.
Как проходят тренинги в школе? Перед учебно-тренировочной эвакуацией ученики проходят теоретическую подготовку: школьная медсестра, врачи предоставляют теоретические знания по профилактике заболеваний и оказанию помощи пострадавшим.
По словам директора, лицей имеет договор о сотрудничестве с местной пожарной частью. Пожарные проводят беседы и конкретные отработки для детей. На стадионе под их контролем разводится костер и учат, как правильно тушить пламя.
Из-за того, что во всех школах Украины участились случаи фейковых минирований, уже в 2022 году нам дважды пришлось эвакуироваться за пределы здания. Конечно, я считаю, что тренировочные эвакуации следует проводить чаще, чтобы на практике применить то, чему мы научились,
– считает директор.
Внеплановые практические отработки во время учебно-тренировочной эвакуации следует проводить на большом перерыве или на последнем уроке, чтобы минимизировать отрыв от образовательного процесса.
Стратегическое планирование и порядок действий
Что самое важное для руководителя школы во время проведения учебных тренировок? Главный совет от Олега Слушного – не сосредотачивать все обязанности по организации коллективной безопасности в руках одного лица.
Эти обязанности стоит распределить: за гражданскую защиту отвечает один заместитель, за охрану труда – второй, за безопасность жизнедеятельности – третий, а за пожарную безопасность – четвертый.
Еще один лайфхак – напечатать списки эвакуации на цветной бумаге и распределить в папки по сменам:
В нашем лицее учатся 49 классов, работают две смены. Поэтому, чтобы быстро сориентироваться, какие классы где находятся в каждую конкретную минуту, мы разработали эту систему. За проверку и актуальность списков отвечает секретарь,
– говорит он.
Так, в красной папке хранятся списки эвакуации учащихся 1 – 2 классов, которые обучаются в первую смену. В желтой – 3 – 4 классы (они учатся во вторую смену). Зеленая папка содержит списки учащихся 7 – 11 классов, которые начинают обучение в первую смену, в голубой папке – списки 5 – 6 классов, обучающихся во вторую смену.
Последовательность действий в винницком лицее в случае необходимости эвакуировать детей и персонал из здания школы:
- Заместитель, который отвечает за гражданскую защиту, нажимает тревожную кнопку и во всем лицее звучит соответствующий сигнал. После этого он берет необходимые папки со списками классов, покидает помещение и готовит место, куда будут эвакуироваться работники на ученика.
- Технические работники, услышав сигнал тревоги, открывают те выходы, за которые они отвечают (всего их пять). Педагоги говорят детям оставить все вещи на своих местах, а в холодное время года – захватить верхнюю одежду и обувь и построиться для организованного выхода.
- Проверив, никто ли не остался в классе и обязательно взяв журнал, учитель выводит детей на улицу, где их встречают ответственные заместители. Здесь они сверяют количество детей со списками эвакуации и классным журналом, где отмечены отсутствующие.
- Задача заместителей по охране труда и безопасности жизнедеятельности – проконтролировать, чтобы все работники заведения тоже были эвакуированы, после чего спросить об их состоянии.
- Директор покидает помещение школы последним, когда там уже никого не осталось. Замы рапортуют ему каждый о своей сфере.
Нюансы эвакуации:
- Если класс разделен на подгруппы, то учитель, у которого нет классного журнала, берет записную книжку, где отмечены присутствующие на уроке ученики.
- Все материальные ценности остаются под наблюдением системы внутреннего видеонаблюдения.
- В каждом классе предусмотрено наличие одеяла, чтобы учителя-предметники не бежали за своей верхней одеждой в учительскую.
- В случае, когда нужно эвакуироваться не за пределы здания, а в укрытие, то порядок действий почти такой же, за исключением того, что детей переводят в подвальное помещение.
Обеспечение необходимых условий и связь с родителями
На случай военных действий в школе подготовили простейшее укрытие в подвальном помещении, где нет стройматериалов или каких-либо вещей, которые могут загородить проход.
По словам директора, учеников младшей школы переводят в помещение стрелкового тира, которое расположено в подвале и способно вместить меньшее количество людей. Ученики средней и старшей школ занимают просторное подвальное помещение под столовой.
Подвальные помещения в винницком лицее в надлежащем состоянии поддерживают работники заведения, дважды в год их обследует школьная комиссия.
Продукты длительного хранения школа не закупает из-за отсутствия таких требований и финансирования. Что касается обеспечения питьевой водой, то в Винницкой ОТО действует программа, по которой каждое учебное заведение оборудовано девятиступенчатой системой очистки воды.
Поэтому, если работники лицея и ученики будут прятаться в подвале, то на этот случай предусмотрена возможность набирать воду, не выходя наверх. Резервуар на 120 литров регулярно наполняется и очищается. При необходимости, можно также спустить из классов имеющиеся кулеры с водой.
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Как обустроены сигналы оповещения? В 2020 году школа реализовала совместный проект детей и педколлектива, привлекая альтернативные источники финансирования, и поставила в школе радиоузел, который выполняет три функции: музыкальные звонки, школьное радио и систему оповещения.
Именно эта система имеет встроенную программную функцию: когда нажимается тревожная кнопка, во всем заведении включается сигнал "Внимание всем!" с сообщением о том, что произошла чрезвычайная ситуация и какие действия необходимо выполнить.
По словам директора, в лицее также остался исправный электрический звонок, так что при необходимости можно использовать и его: длинный звонок, длительностью 60 секунд, 10 секунд тишины и снова 60-секундный звонок – это сигнал для всех о том, что нужно срочно покинуть помещение.
Третий действенный сигнал: на каждом из трех этажей в две смены дежурят ответственные лица, которые сообщают учителям, заходя в классы.
Что же касается вопроса, где родители смогут найти детей из-за отсутствия связи, директор говорит, что в любом случае – это территория или помещение школы.
Благодаря тому, что здание школы используют для государственных и местных выборов, в лицее на учете и хранении есть радиоприемники, фонарики и аптечки. В случае чрезвычайной ситуации всем этим тоже можно пользоваться.
Олег Слушный подчеркивает важность психологической составляющей в любой чрезвычайной ситуации. Психологическая служба, в которую входит социальный педагог и психолог лицея, разработала краткие памятки для снятия стресса и рекомендации о том, как разговаривать с детьми о войне и других чрезвычайных ситуациях.
К слову, на сайте Службы образовательного омбудсмена появились подробные инструкции и порядок действий участников образовательного процесса в случае чрезвычайных ситуаций. Их можно прочитать здесь.
Кроме того, КГГА на официальном сайте опубликовала инструкции, что делать после сигнала системы оповещения и как эвакуироваться школам.
Что делать во время чрезвычайной ситуации в Киеве / Инфографика КГГА