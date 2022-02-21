Детский психолог Светлана Ройз подчеркивает, что составление плана действий на случай чрезвычайных ситуаций делает стресс ребенка "экспертным", выводит его из состояния травматической беспомощности, тревожности и уязвимости.

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Подготовка школ заключается не только в том, чтобы отработать эвакуацию из помещения, но и иметь четко распределенные роли и план действий, проверить системы жизнеобеспечения на случай, если придется долго находиться в здании и тому подобное.

Некоторые директора учебных заведений из-за того, что не верят в возможность нападения России, игнорируют необходимость внепланово отработать нужные действия и психологически поддерживать учеников.

Однако руководитель Винницкого лицея №20 Олег Слушный рассказал о своем опыте и поделился полезными лайфхаками.

Подготовка и тренировка для учащихся

По соцсетям распространяются сообщения одних родителей о том, как отдельные школы умело готовятся к возможному нападению России, и возмущенные комментарии других об отсутствии уведомлений или рекомендаций от администрации школы, которую посещают их дети.

По словам директора, школы проводят такие тренировки не только из-за потенциальной опасности начала полномасштабной войны. Традиционно в винницком учреждении проходят обучение и отработку действий на случай любых чрезвычайных ситуаций:

минирование здания,

пожар,

землетрясение,

химическая атака,

террористический акт,

обстрел

и тому подобное.

Все эти ситуации последовательно изучаются, чтобы дети и работники знали, чем они отличаются и каков алгоритм действий в случае наступления каждого из них. Планово обучение проходят дважды в год: в сентябре и апреле.



Правила эвакуации для детей / Фото НУШ

Олег Слушный рассказывает, что во время Дня гражданской защиты обязательно проводят учебно-тренировочную эвакуацию, а еще лицей посещают специально приглашенные представители различных служб – полицейские, врачи и пожарные.

Как проходят тренинги в школе? Перед учебно-тренировочной эвакуацией ученики проходят теоретическую подготовку: школьная медсестра, врачи предоставляют теоретические знания по профилактике заболеваний и оказанию помощи пострадавшим.

По словам директора, лицей имеет договор о сотрудничестве с местной пожарной частью. Пожарные проводят беседы и конкретные отработки для детей. На стадионе под их контролем разводится костер и учат, как правильно тушить пламя.

Из-за того, что во всех школах Украины участились случаи фейковых минирований, уже в 2022 году нам дважды пришлось эвакуироваться за пределы здания. Конечно, я считаю, что тренировочные эвакуации следует проводить чаще, чтобы на практике применить то, чему мы научились,

– считает директор.

Внеплановые практические отработки во время учебно-тренировочной эвакуации следует проводить на большом перерыве или на последнем уроке, чтобы минимизировать отрыв от образовательного процесса.

Стратегическое планирование и порядок действий

Что самое важное для руководителя школы во время проведения учебных тренировок? Главный совет от Олега Слушного – не сосредотачивать все обязанности по организации коллективной безопасности в руках одного лица.

Эти обязанности стоит распределить: за гражданскую защиту отвечает один заместитель, за охрану труда – второй, за безопасность жизнедеятельности – третий, а за пожарную безопасность – четвертый.

Еще один лайфхак – напечатать списки эвакуации на цветной бумаге и распределить в папки по сменам:

В нашем лицее учатся 49 классов, работают две смены. Поэтому, чтобы быстро сориентироваться, какие классы где находятся в каждую конкретную минуту, мы разработали эту систему. За проверку и актуальность списков отвечает секретарь,

– говорит он.

Так, в красной папке хранятся списки эвакуации учащихся 1 – 2 классов, которые обучаются в первую смену. В желтой – 3 – 4 классы (они учатся во вторую смену). Зеленая папка содержит списки учащихся 7 – 11 классов, которые начинают обучение в первую смену, в голубой папке – списки 5 – 6 классов, обучающихся во вторую смену.

Последовательность действий в винницком лицее в случае необходимости эвакуировать детей и персонал из здания школы:

Заместитель, который отвечает за гражданскую защиту, нажимает тревожную кнопку и во всем лицее звучит соответствующий сигнал. После этого он берет необходимые папки со списками классов, покидает помещение и готовит место, куда будут эвакуироваться работники на ученика.

Технические работники, услышав сигнал тревоги, открывают те выходы, за которые они отвечают (всего их пять). Педагоги говорят детям оставить все вещи на своих местах, а в холодное время года – захватить верхнюю одежду и обувь и построиться для организованного выхода.

Проверив, никто ли не остался в классе и обязательно взяв журнал, учитель выводит детей на улицу, где их встречают ответственные заместители. Здесь они сверяют количество детей со списками эвакуации и классным журналом, где отмечены отсутствующие.

Задача заместителей по охране труда и безопасности жизнедеятельности – проконтролировать, чтобы все работники заведения тоже были эвакуированы, после чего спросить об их состоянии.

Директор покидает помещение школы последним, когда там уже никого не осталось. Замы рапортуют ему каждый о своей сфере.

Нюансы эвакуации:

Если класс разделен на подгруппы, то учитель, у которого нет классного журнала, берет записную книжку, где отмечены присутствующие на уроке ученики.

Все материальные ценности остаются под наблюдением системы внутреннего видеонаблюдения.

В каждом классе предусмотрено наличие одеяла, чтобы учителя-предметники не бежали за своей верхней одеждой в учительскую.

В случае, когда нужно эвакуироваться не за пределы здания, а в укрытие, то порядок действий почти такой же, за исключением того, что детей переводят в подвальное помещение.

Обеспечение необходимых условий и связь с родителями

На случай военных действий в школе подготовили простейшее укрытие в подвальном помещении, где нет стройматериалов или каких-либо вещей, которые могут загородить проход.

По словам директора, учеников младшей школы переводят в помещение стрелкового тира, которое расположено в подвале и способно вместить меньшее количество людей. Ученики средней и старшей школ занимают просторное подвальное помещение под столовой.

Подвальные помещения в винницком лицее в надлежащем состоянии поддерживают работники заведения, дважды в год их обследует школьная комиссия.

Продукты длительного хранения школа не закупает из-за отсутствия таких требований и финансирования. Что касается обеспечения питьевой водой, то в Винницкой ОТО действует программа, по которой каждое учебное заведение оборудовано девятиступенчатой системой очистки воды.

Поэтому, если работники лицея и ученики будут прятаться в подвале, то на этот случай предусмотрена возможность набирать воду, не выходя наверх. Резервуар на 120 литров регулярно наполняется и очищается. При необходимости, можно также спустить из классов имеющиеся кулеры с водой.

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Как обустроены сигналы оповещения? В 2020 году школа реализовала совместный проект детей и педколлектива, привлекая альтернативные источники финансирования, и поставила в школе радиоузел, который выполняет три функции: музыкальные звонки, школьное радио и систему оповещения.

Именно эта система имеет встроенную программную функцию: когда нажимается тревожная кнопка, во всем заведении включается сигнал "Внимание всем!" с сообщением о том, что произошла чрезвычайная ситуация и какие действия необходимо выполнить.

По словам директора, в лицее также остался исправный электрический звонок, так что при необходимости можно использовать и его: длинный звонок, длительностью 60 секунд, 10 секунд тишины и снова 60-секундный звонок – это сигнал для всех о том, что нужно срочно покинуть помещение.

Третий действенный сигнал: на каждом из трех этажей в две смены дежурят ответственные лица, которые сообщают учителям, заходя в классы.

Что же касается вопроса, где родители смогут найти детей из-за отсутствия связи, директор говорит, что в любом случае – это территория или помещение школы.

Благодаря тому, что здание школы используют для государственных и местных выборов, в лицее на учете и хранении есть радиоприемники, фонарики и аптечки. В случае чрезвычайной ситуации всем этим тоже можно пользоваться.

Олег Слушный подчеркивает важность психологической составляющей в любой чрезвычайной ситуации. Психологическая служба, в которую входит социальный педагог и психолог лицея, разработала краткие памятки для снятия стресса и рекомендации о том, как разговаривать с детьми о войне и других чрезвычайных ситуациях.

К слову, на сайте Службы образовательного омбудсмена появились подробные инструкции и порядок действий участников образовательного процесса в случае чрезвычайных ситуаций. Их можно прочитать здесь.

Кроме того, КГГА на официальном сайте опубликовала инструкции, что делать после сигнала системы оповещения и как эвакуироваться школам.



Что делать во время чрезвычайной ситуации в Киеве / Инфографика КГГА