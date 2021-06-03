Как подготовить ребенка к ВНО без стресса и перегрузок: советы для родителей

Иногда дети учатся самостоятельно, они ответственны, организованы и мотивированы. Но что делать родителям, если их ребенок не может организовать собственное время и спланировать подготовку? Главное – ребенку необходима поддержка. Читайте несколько профессиональных советов, как ненавязчиво помочь подростку.

Подготовка к экзамену – это не только изучение материала, но и способность поддерживать организм в наиболее работоспособном состоянии.

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Как подготовить ребенка к ВНО или экзаменам

№ 1: Систематизируйте знания

Есть темы, которые ребенок знает лучше, а есть такие, которым надо уделить больше времени. Поэтому посмотрите список вопросов к экзамену или программе ВНО и определите, на какие из них ребенок может ответить легко, а над которыми надо поработать.

Поэтому рассортируйте билеты или программу по сложности и уделяйте максимальное внимание непонятным вопросам.

№ 2: Создайте план

Подготовка к экзаменам или ВНО проверяет не только знания, но и способность к организованной работе. Если вы уже знаете дату экзамена, посчитайте количество вопросов в билетах и ​​количество дней для подготовки.

Далее равномерно распределите нагрузку на каждый день, учитывая форс-мажоры, выходные, внезапные дела, повторение и тому подобное.



Подготовка ребенка к экзамену / Фото ukr.media

№ 3: Учитывайте разные типы заданий

На ВНО и экзаменах ребенок может столкнуться с разными типами заданий. Одни задания выполняются быстрее и легче, тогда как другие требуют особого внимания и большего количества времени.

Поэтому заранее узнайте, какого типа задания появятся на экзаменах и сколько баллов дают задания разного типа. Если ребенок плохо справляется с упражнениями на установление соответствия или хронологической последовательности, сделайте на них акцент при подготовке.

Читая материал, школьник должен уметь:

создавать хронологическую ленту;

связывать определенные события/процессы с временными промежутками;

выписывать даты, знать ключевых лиц,

обобщать материал: создавать схемы, таблицы, ментальные карты.

Если у вас нет времени заниматься с ребенком и контролировать его самостоятельно, обратитесь к педагогам или репетиторам. Команда профессионалов подготовит к успешному написанию контрольных работ, ВНО и экзаменов.

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№ 4: Избегайте стресса

Некоторые ученики могут забыть выученное из-за чрезмерного стресса. Если вы замечаете за своим ребенком негативную тенденцию, то делайте так:

Качественно распределяйте нагрузку и подготовку без спешки, это существенно уменьшит стресс. Не откладывайте повторение на последние дни перед экзаменом.

и подготовку без спешки, это существенно уменьшит стресс. Не откладывайте повторение на последние дни перед экзаменом. Экзамен является важным событием. Впрочем, его значение не должно быть чрезмерным. Дайте ребенку понять, что неудача не разрушит его жизнь. Обсудите худший сценарий – что будет, если он провалит экзамен.

Не стойте над душой , ведь давление и постоянное наблюдение увеличивают стресс и уменьшают когнитивные способности.

, ведь давление и постоянное наблюдение увеличивают стресс и уменьшают когнитивные способности. Избегайте обсуждения возможного или желаемого количества баллов, которые получит ребенок. Дайте понять, что полученная оценка или балл не изменит вашего отношения к ребенку.

Устраивайте пробные тестирования дома или запишите ребенка на курсы. Когда ученики привыкнут к тестам, они меньше будут нервничать на настоящих экзаменах.

И не забывайте о здоровом сне и отдыхе. Подготовка к экзамену не должна превратиться в изнурительный марафон с минимумом сна и полным отсутствием развлечений.