Подготовка к экзамену – это не только изучение материала, но и способность поддерживать организм в наиболее работоспособном состоянии.
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Как подготовить ребенка к ВНО или экзаменам
№ 1: Систематизируйте знания
Есть темы, которые ребенок знает лучше, а есть такие, которым надо уделить больше времени. Поэтому посмотрите список вопросов к экзамену или программе ВНО и определите, на какие из них ребенок может ответить легко, а над которыми надо поработать.
Поэтому рассортируйте билеты или программу по сложности и уделяйте максимальное внимание непонятным вопросам.
№ 2: Создайте план
Подготовка к экзаменам или ВНО проверяет не только знания, но и способность к организованной работе. Если вы уже знаете дату экзамена, посчитайте количество вопросов в билетах и количество дней для подготовки.
Далее равномерно распределите нагрузку на каждый день, учитывая форс-мажоры, выходные, внезапные дела, повторение и тому подобное.
Подготовка ребенка к экзамену / Фото ukr.media
№ 3: Учитывайте разные типы заданий
На ВНО и экзаменах ребенок может столкнуться с разными типами заданий. Одни задания выполняются быстрее и легче, тогда как другие требуют особого внимания и большего количества времени.
Поэтому заранее узнайте, какого типа задания появятся на экзаменах и сколько баллов дают задания разного типа. Если ребенок плохо справляется с упражнениями на установление соответствия или хронологической последовательности, сделайте на них акцент при подготовке.
Читая материал, школьник должен уметь:
- создавать хронологическую ленту;
- связывать определенные события/процессы с временными промежутками;
- выписывать даты, знать ключевых лиц,
- обобщать материал: создавать схемы, таблицы, ментальные карты.
Если у вас нет времени заниматься с ребенком и контролировать его самостоятельно, обратитесь к педагогам или репетиторам. Команда профессионалов подготовит к успешному написанию контрольных работ, ВНО и экзаменов.
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№ 4: Избегайте стресса
Некоторые ученики могут забыть выученное из-за чрезмерного стресса. Если вы замечаете за своим ребенком негативную тенденцию, то делайте так:
- Качественно распределяйте нагрузку и подготовку без спешки, это существенно уменьшит стресс. Не откладывайте повторение на последние дни перед экзаменом.
- Экзамен является важным событием. Впрочем, его значение не должно быть чрезмерным. Дайте ребенку понять, что неудача не разрушит его жизнь. Обсудите худший сценарий – что будет, если он провалит экзамен.
- Не стойте над душой, ведь давление и постоянное наблюдение увеличивают стресс и уменьшают когнитивные способности.
- Избегайте обсуждения возможного или желаемого количества баллов, которые получит ребенок. Дайте понять, что полученная оценка или балл не изменит вашего отношения к ребенку.
- Устраивайте пробные тестирования дома или запишите ребенка на курсы. Когда ученики привыкнут к тестам, они меньше будут нервничать на настоящих экзаменах.
И не забывайте о здоровом сне и отдыхе. Подготовка к экзамену не должна превратиться в изнурительный марафон с минимумом сна и полным отсутствием развлечений.