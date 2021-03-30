С момента начала обучения ребенка в школе, вопрос его грамотности становится объектом образовательного процесса. Умение читать и писать является базовой необходимостью в современном обществе.

Хотя финансовая грамотность пока не включена в список основных приоритетов обучения, понимание того, как тратить, экономить, зарабатывать и распределять деньги нужно развивать еще с детства. Это поможет ребенку лучше познавать мир и подготовит его к взрослой жизни.

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Как подготовить ребенка к взрослой жизни

Когда подростки получают доступ к деньгам и их инструментам, долговые ямы и ложные финансовые решения становятся вполне реальной опасностью.

Если вы никогда не разговаривали с ребенком на тему финансов или это не было приоритетом в вашей семье, следующие основы финансовой грамотности помогут научить детей принципам, которые будут для них полезными в течение всей жизни.

Карманные деньги

Одной из самых больших проблем молодых людей является мысль о том, что финансовые ресурсы являются неограниченными. Такие представления появляются у детей тогда, когда родители привыкли удовлетворять все прихоти ребенка или же доверили ему свою кредитную карточку.

Карманные деньги развивают у детей понимание, что такое финансы, а также учат их основам бюджетирования и управления ресурсами. Сколько денег давать ребенку зависит от вас, однако большинство финансовых экспертов советуют определять сумму в зависимости от возраста.

Оптимально выплачивать карманные деньги систематически, то есть еженедельно или ежемесячно. Некоторые родители к постоянной небольшой сумме добавляют вознаграждение за выполнение домашних обязанностей или успехи в учебе.

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Распределение финансов

Карманные деньги формируют отдельный личный бюджет ребенка, прививая ему чувство свободы выбора и самостоятельности в распределении собственных финансов.

Заставлять детей экономить свои деньги не стоит, однако необходимо рассказать им обо всех возможностях использования финансов как инструмента достижения больших целей.

Объясните вашему ребенку, как оптимально распределить его бюджет, тратя небольшую сумму средств на мелкие прихоти и откладывая большую часть ресурсов на долгосрочные цели.

Можно позволить детям свободно управлять деньгами сразу, чтобы они учились на собственных ошибках и приравнивали эмоциональные покупки к плохим финансовым решениям.

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Доступ к инвестициям

Помочь детям понять основы инвестирования значит научить их приумножать собственные ресурсы. Создайте семейный счет для инвестиций и предложите детям вкладывать туда столько денег, сколько им захочется.

Ребенок сможет в реальном времени следить, как растет его капитал и поймет, сколько времени необходимо, чтобы деньги начали работать на человека, а не наоборот.