Очень часто первый поход ребенка в детский сад становится настоящим стрессом. Иногда процесс подготовки ребенка становится стрессом и для родителей. Чтобы этого избежать, в правительстве подготовили рекомендации, как адаптировать ребенка к детскому саду.

Для этого есть 6 простых шагов, которые следует повторять за месяц-два перед первым походом ребенка в садик. Их подготовило Министерство образования и науки Украины.

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Простые шаги для подготовки ребенка к детсаду:

Рассказывать о садике в игровой форме или через сказку.

Объяснять распорядок дня всей семьи и дать понять, чем будут заниматься родители, пока ребенок в детском саду. Здесь уместно будет использование аналогии "детский сад – работа для деток".

Показать здание детсада и территорию вокруг него.

Говорить правду: не стоит украшать действительность и обещать, что ребенку будет ежедневно весело или всегда будет любимая еда.

Придумать ритуал прощания: объятия, кулачок, лозунг и тому подобное.

Заверить ребенка, что вы ежедневно будете забирать его из детсада. У ребенка может быть страх, что родители оставляют его в саду надолго или даже навсегда, поэтому стоит заверить его, что это не так.

Чтобы адаптация была проще, стоит начинать ее еще до начала обучения. Ко всем этим шагам стоит прибегнуть еще за 1-2 месяца до первого похода ребенка в детсад.

Советы о подготовке ребенка к детскому саду / картинка Министерства образования