Власти уверяют, что риск российского вторжения сейчас не намного выше, чем в апреле, поэтому волноваться не стоит.

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Однако защитники прав детей бьют тревогу – потому что до сих пор нет единых инструкций на случай возможного начала боевых действий для руководителей школ и садов, а также интернатов и детских домов, даже на прифронтовой территории.

Готовы ли учебные заведения

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев направил письмо центральным органам власти с предложением безотлагательно разработать порядок действий в учебных заведениях на случай военных действий, а также провести учебные тренировки.

В настоящее время отсутствует порядок действий педагогов, учеников, студентов и родителей в случае военных действий, в частности – порядок действий по перемещению участников образовательного процесса в укрытия,

– констатирует он.

По его словам, родители и учителя либо не осведомлены о наличии и состоянии укрытий (бомбоубежищ) в учебных заведениях, либо сообщают об их очень плохом состоянии, неисправности вентиляции, отсутствии запасов воды, пищи и тому подобное.

С началом карантина такие профилактические меры эвакуации во многих школах проводятся редко или не проводятся вообще.

"Также необходимо понимать, что эвакуация из здания используется во время пожара, паводка, или если здание является опасным. В других ситуациях, в частности во время военных действий, наоборот, необходимо срочно перейти в укрытие или бомбоубежище", – объясняет он.

Сергей Горбачев предлагает инициировать проведение тренировочных учений во всех учебных заведениях по эвакуации из помещения, укрытия детей и педагогов в безопасном городе, действий в случае различных видов чрезвычайных ситуаций.

По его мнению, первая такая тренировка должна проходить с предупреждением, подробным объяснением каждого шага, обучением правилам поведения. Однако их надо проводить без предупреждений, чтобы они были эффективными.

Кроме того, образовательный омбудсмен выступает за проведение массовых курсов домедицинской помощи для работников учебных заведений и учащихся старших классов и призывает разработать советы для оказания психологической помощи учащимся во время и после чрезвычайной ситуации.

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Руководитель учебной программы частной киевской школы "Спільношкола" Анна Усова рассказала, что школа сама нарабатывает план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, она договаривается с родителями относительно схемы действий на случай недоступности связи. Также в школе планируют проводить специальные учения учеников и работников.

Глава "Украинской сети за права ребенка" Дарья Касьянова подчеркивает, что подробный план на все случаи невозможен, поскольку ситуация может развиваться непредсказуемо. Но надо хоть примерно понимать, какое количество детей и уязвимых групп на территориях, находящихся в зоне риска.

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Украина могла бы посмотреть на опыт стран, которые постоянно живут с риском и в условиях боевых действий. Скажем, на сайте МОН Израиля опубликованы подробные инструкции по работе системы образования в чрезвычайных ситуациях.

Также израильское министерство публикует советы для родителей, как определить признаки дистресса (избыточного, деструктивного стресса) и тревоги у ребенка, связанных с чрезвычайной ситуацией, и как успокоить ребенка.

Эти симптомы могут даже быть физическими, если медики не находят других причин таких явлений. Отдельно:

боль в животе и головная боль,

затрудненное дыхание,

дрожание,

рвота и диарея.

Чрезмерный плач или вспышки гнева, нарушения сна, расстройства пищевого поведения и тому подобное – тоже говорят о том, что ребенку нужна помощь.

Чтобы минимизировать негативное влияние чрезвычайных ситуаций, рекомендуется поддерживать в доме привычный распорядок дня и непринужденную атмосферу, ограничить влияние СМИ на ребенка, организовать ему занятия спортом и возможность выражать эмоции различными способами.

Также отмечается, что родители должны позаботиться о своем собственном эмоциональном состоянии, поскольку дети "отражают" именно его.

Очень важно поговорить с ребенком о ситуации, объяснить ему, что происходит, в соответствии с его возрастом, и поделиться своими чувствами. Объясните ему, что испытывать страх – естественно, и что ему не надо стесняться этого,

– говорится в рекомендациях.

Чтобы успокоить ребенка, можно попросить его закрыть глаза и представить место, которое вызывает успокаивающие и приятные ощущения или воспоминания, попросить ребенка рассказать подробнее об этом месте и о том, с кем он бы хотел там быть.

Украинский детский и семейный психолог Светлана Ройз с использованием рекомендаций Израильской службы тыла разработала методичку "Супергерои безопасности. Как подготовить детей к возможным чрезвычайным ситуациям".

Она советует объяснять детям: мы говорим о безопасности не потому, что что-то опасное должно произойти, а для того, чтобы "натренировать мышцу безопасности", чтобы чувствовать свою силу в любой ситуации.

Подготовка ребенка должна происходить в три этапа:

объяснение теории,

игра,

закрепление в тренировочном действии.

Практические советы для родителей

Можно поиграть с детьми в супергероев безопасности, моделируя действия на случай различных чрезвычайных ситуаций: застревание в лифте, пожар, землетрясение, наводнение, военные действия.

Стоит выписать телефоны родителей, экстренных служб и знакомых, которым ребенок может позвонить в экстренной ситуации. Также он должен знать свое имя и фамилию, адрес, имена родителей.

С ребенком надо поговорить о "чемоданчике безопасности" (так психолог советует называть "тревожный чемодан") и вместе его собрать. Каждый член семьи должен знать, какие предметы в чемоданчике.

Если ребенок слышит сигнал сирены, надо взять "чемоданчик безопасности", домашних любимцев, телефон, идти в бомбоубежище или лечь на пол у внутренней стены. Запрещено находиться возле тяжелых вещей, окон и стеклянных вещей, в лифте,

– говорит Светлана Ройз.

Кроме того, нужно убедиться, что дети знают безопасные места в школе и в других местах, где они часто бывают.

Вместе с ребенком надо проверить, насколько защищено пространство в доме: какие предметы могут упасть – полки, стеллажи, стеклянные вещи, бытовая техника на колесах. Старшему ребенку надо показать, как перекрыть газ и воду.

Клинический психолог, психотерапевт Елена Масик советует родителям иметь какой-то план на случай обострения ситуации и совершать такие подготовительные действия, которые дадут им самим ощущение безопасности.

Скажем, если люди живут совсем близко к линии разграничения – обустроить безопасное место в подвале частного дома, или проверить состояние бомбоубежища в многоквартирном.

Когда вы заняты чем-то полезным, вы меньше волнуетесь. Если же ребенок волнуется, он может лепить из пластилина, кинетического песка или глины, рисовать защитников, и тому подобное,

– советует она.

Относительно того, можно ли обсуждать при детях политическую ситуацию или свои возможные действия, Елена Масик отмечает – зависит, в каком эмоциональном состоянии находятся родители и какова тональность этого обсуждения.

Самое главное, по словам психолога – родителям самим сохранять спокойствие и транслировать уверенность в том, что "мы обязательно справимся, и все будет хорошо".