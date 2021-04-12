Ниже приведены рекомендации по выбору школы, психологической подготовке ребенка и обустройству рабочего места будущего ученика.

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Как подготовить будущего первоклассника к школе

Мотивируйте ребенка обучением

Первоклассника в школе ждет много всего нового и интересного. И от того, как родители настроят своего ребенка, будет зависеть, с какими эмоциями он будет ожидать обучения.

Поэтому объясните ребенку, что у него впереди важный этап взросления и новый статус. Скажите, что знания дают много возможностей в жизни, и чем их больше, тем больший выбор профессий и путей к осуществлению мечты.

Фундамент знаний, а также умение учиться закладываются именно в школе. Отталкивайтесь от интересов ребенка. Если малыш интересуется, например, опытами, объясните, какие знания он сможет получить на уроках естествознания, физики или химии,

– говорят специалисты.

И подчеркните, что в школе у малышей появятся новые друзья, соревнования, различные активности и увлекательные уроки.

Выберите школу и познакомьтесь с будущим учителем

Какую школу выбрать для своего ребенка? Этот выбор довольно большой и не из легких. Выбрать можно среди многочисленных государственных или частных школ, кроме того с каждым годом в Украине становится популярнее домашнее обучение и посещение онлайн-школ.

Как выбрать школу

Один из главных критериев выбора школы – расположение заведения . Ведь в начальных классах школа должна быть рядом. И чем ближе она, тем меньше времени и энергии тратится на дорогу. Это важно для детей.

. Ведь в начальных классах школа должна быть рядом. И чем ближе она, тем меньше времени и энергии тратится на дорогу. Это важно для детей. Второй критерий – учитель. Первый учитель играет большую роль в жизни школьника. Ведь он проводит большую часть времени с детьми и закладывает основы школьных знаний. Поэтому, выбирая школу, выбирайте педагога, которому сможете доверить своего ребенка.

Первый учитель играет большую роль в жизни школьника. Ведь он проводит большую часть времени с детьми и закладывает основы школьных знаний. Поэтому, выбирая школу, выбирайте педагога, которому сможете доверить своего ребенка. Третий критерий – бытовые условия . Обратите внимание на чистоту в классах и коридорах, обустройство детских туалетов и школьной столовой. Поинтересуйтесь, как организовано питание для школьников.

. Обратите внимание на чистоту в классах и коридорах, обустройство детских туалетов и школьной столовой. Поинтересуйтесь, как организовано питание для школьников. Еще один важный критерий – престижность заведения и уровень дисциплины. Поинтересуйтесь, какой рейтинг школы среди других заведений в вашем регионе, какие активности проводятся, какие правила существуют для школьников и тому подобное.

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По словам экспертов, в этом вопросе есть много нюансов, но главное – вашему ребенку должно быть комфортно учиться в выбранной школе.

Важно! С апреля по август в формате игровых занятий продлится знакомство будущих первоклассников со школой и учителями. После этого обсудите с ребенком, что ему понравилось в школе больше всего.

Заранее подготовьте рабочее место

Удобная мебель и хорошее освещение позволяют сохранить здоровье глаз и позвоночника школьника. Поэтому при обустройстве рабочего места будущего первоклассника учитывайте несколько правил:

Рабочее место должно быть изолировано от игровой зоны , быть хорошо освещенным и располагаться вблизи окна. Но также приучите ребенка делать перерыв каждые 20 – 30 минут, чтобы переключить внимание.

, быть хорошо освещенным и располагаться вблизи окна. Но также приучите ребенка делать перерыв каждые 20 – 30 минут, чтобы переключить внимание. Для формирования правильной осанки во время сидения тело ребенка должно одновременно касаться пола, сиденья и спинки стула, образуя три угла по 90° (в коленях, между спиной и бедрами, в локтях).

тело ребенка должно одновременно касаться пола, сиденья и спинки стула, образуя три угла по 90° (в коленях, между спиной и бедрами, в локтях). Высота столешницы рабочего стола должна быть на несколько сантиметров ниже уровня груди ребенка. При сидении ученик должен удобно опираться локтями, не сутулясь, и доставать ступнями до пола.

должна быть на несколько сантиметров ниже уровня груди ребенка. При сидении ученик должен удобно опираться локтями, не сутулясь, и доставать ступнями до пола. В то же время оптимальный размер стола – 120х60 сантиметров. Этого вполне достаточно для размещения необходимого – тетрадей, учебников и канцелярских принадлежностей.

Разработайте расписание дня и привыкайте к режиму дня

Соблюдение режима дня позволяет школьникам распределять время и силы на целый день, чередуя учебу, активный отдых, другие повседневные задачи и полноценный сон. Это способствует гармоничной адаптации будущего первоклассника.

Для того, чтобы ребенку было проще адаптироваться с началом обучения в школе постепенно подготовьте его к режиму дня. За несколько месяцев начните соблюдать адаптационный режим – ребенок должен привыкнуть засыпать и просыпаться в одно и то же время, чередовать умственные и физические нагрузки.

К тому же, благодаря соблюдению расписания дня ребенок становится более стрессоустойчивым, лучше запоминает новый материал, с интересом учится и с интересом познает окружающий мир.