Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в МОН подготовили новый запрос на закупку средств индивидуальной защиты в школы на сумму 3 миллиарда гривен.

Об этом он заявил в эфире "Право на власть", передает 24 канал.

Интересно Коронавирус в школах: по Украине за первые дни учебы стремительно закрываются учебные заведения

По его словам, сейчас в Украине есть школы, в которых не хватает и масок, и средств защиты. Поэтому Шкарлет заявил, что они подготовили проект изменений в постановление №6, где прописано статью о распределении этих 3,3 миллиардов гривен на закупку масок и дезинфекционных средств.

"Кроме этого, 3 сентября было совещание с президентом, где мы подготовили новый запрос исключительно на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты на сумму 3 миллиардов гривен", – сказал он.

"Поэтому наша задача – рационально использовать те средства, которые уже есть в образовании. По состоянию на 1 января 2020 года образовательной субвенции с прошлого года осталось 5,2 миллиарда гривен. Из них 1,9 миллиарда – это целевая субвенция на зарплаты, а 3,3 миллиарда – можно разделить на необходимые средства и мероприятия", – заверил он.

Зато соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник добавила, что в некоторых местных бюджетах нет остатков образовательной субвенции вообще.

На что Шкарлет заверил, что она не права, и лучше всех все знает. "Живите на позитиве, это самое главное, что надо делать", – добавил и.о. министра образования.

Сколько должно быть масок у учителя в день? Шкарлет заверил, что учителю надо каждые 3 часа снимать маску и выбрасывать ее. А на время проведения занятий учителю можно быть без маски в "зеленой" или "желтой" зоне.

Добавим, что Сергей Шкарлет заявил, что из Фонда борьбы с COVID-19 на образование ничего не выделяли и сейчас он пуст. Хотя еще в начале карантина в фонд из бюджета МОН забрали более 4,9 миллиарда гривен.