"Поддерживает гендерные стереотипы": Минкульт отменит закупку книги "Чтобы в 16 не было поздно"
Источник:фейсбук Минкульта
В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на скандальную книгу "Чтобы в 16 не было поздно". Ведомство решило остановить закупку сексистского учебника Марины Ланге.
Такую книгу нельзя покупать за деньги налогоплательщиков, – Минкульт
Министерство культуры и информационной политики отметило, что выступает против цензуры. Однако есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за средства налогоплательщиков,
К теме "150 сантиметров в юбке": в библиотеки закупят возмутительные книги о сексистском воспитании
"Чтобы в 16 не было поздно" – одна из таких вещей. Потому что поддерживает гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужество,
– отметили в ведомстве.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал запрос в Украинский институт книги о возможности остановить закупку книги для украинских библиотек.
Ведомство отметило, что обеспечение гендерного равенства является важным элементом становления Украины как демократического государства.
Что известно книгу "Чтобы в 16 не было поздно"
- Ланге в своей книге заявляет, что девушки должны терпеть насилие. Они должны создавать комфортные условия для ребят и вести себя так, чтобы у них "даже мысль не возникала их обидеть".
- Кроме того, автор называет качества, которыми должны обладать мужчины, а какими – женщины. Так, девушка должна "вдохновлять и быть целомудренной", а парень должен быть "ответственным и щедрым".
- 500 экземпляров такой книги хотят закупить для украинских библиотек. Кстати, одобряли ее аж 3 экспертных совета.
Полный текст публикации ведомства в фейсбуке:
Позиция МКИП о передаче в библиотеки книги Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно".
Мы искренне убеждены: в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры и информационной политики выступает против цензуры в любом ее проявлении.
В то же время есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков.
Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" – одна из таких вещей. Потому что поддерживает устойчивые гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к определенному поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужестве.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал запрос на Украинский институт книги о возможности остановить процесс закупки книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марины Ланге для библиотек страны.
МКИП считает, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, придерживается демократических принципов и уважает права человека и основные свободы.