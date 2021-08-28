"Поддерживает гендерные стереотипы": Минкульт отменит закупку книги "Чтобы в 16 не было поздно"

В Министерстве культуры и информационной политики отреагировали на скандальную книгу "Чтобы в 16 не было поздно". Ведомство решило остановить закупку сексистского учебника Марины Ланге.

Такую книгу нельзя покупать за деньги налогоплательщиков, – Минкульт

Министерство культуры и информационной политики отметило, что выступает против цензуры. Однако есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за средства налогоплательщиков,

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"Чтобы в 16 не было поздно" – одна из таких вещей. Потому что поддерживает гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужество,

– отметили в ведомстве.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал запрос в Украинский институт книги о возможности остановить закупку книги для украинских библиотек.

Ведомство отметило, что обеспечение гендерного равенства является важным элементом становления Украины как демократического государства.

Что известно книгу "Чтобы в 16 не было поздно"

Ланге в своей книге заявляет, что девушки должны терпеть насилие. Они должны создавать комфортные условия для ребят и вести себя так, чтобы у них "даже мысль не возникала их обидеть".

Кроме того, автор называет качества, которыми должны обладать мужчины, а какими – женщины. Так, девушка должна "вдохновлять и быть целомудренной", а парень должен быть "ответственным и щедрым".

500 экземпляров такой книги хотят закупить для украинских библиотек. Кстати, одобряли ее аж 3 экспертных совета.

Полный текст публикации ведомства в фейсбуке:

Позиция МКИП о передаче в библиотеки книги Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно".

Мы искренне убеждены: в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры и информационной политики выступает против цензуры в любом ее проявлении.

В то же время есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков.

Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" – одна из таких вещей. Потому что поддерживает устойчивые гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к определенному поведению, что "отвечает" представлениям о женственности и мужестве.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал запрос на Украинский институт книги о возможности остановить процесс закупки книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марины Ланге для библиотек страны.

МКИП считает, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, придерживается демократических принципов и уважает права человека и основные свободы.