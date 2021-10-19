Львовские школьники, которые прославились исполнением песни "Батько наш Бандера" на уроках, рассказали, как все было на самом деле.

К теме "Батько наш – Бандера": киевские школьники потроллили пророссийскую учительницу флэшмобом

Девушки рассказали, что около месяца назад они начали петь композицию, из-за того, что она им очень нравилась. И впоследствии решили снять видео.

На уроке истории я решила снять это видео и опубликовать его в своем тикток. Далее оно разлетелось по разным пабликам и телеграм-каналам и приобрело большую популярность, особенно в России,

– рассказала школьница.

По ее словам, они были в шоке, когда узнали, что о них говорят на россТВ.

Учительница класс поддержала

"Мы хотим сказать, что СМИ начали распространять ложную информацию о нашей учительнице по истории, которая – наоборот, нас поддерживала и помогла осуществить эту идею", – рассказала девочка.

Как уточнила одна из школьниц, как раз на этом уроке учительница им рассказывала о Романе Шухевиче, Степане Бандере, ОУН и УПА.

Смотрите видео, как девушки спели "Батько наш Бандера":

Добавим, что впоследствии это видео киевских учеников вдохновило на яркий флешмоб в тиктоке. Ученики из других образовательных учреждений начали записывать ролики под упомянутую песню дома, в классах, в школьных коридорах и тому подобное.

К слову, в городе Вишневое Киевской области вспыхнул скандал из-за исполнения подростками на камеру гимна России. Школьники выложили соответствующие видео в инстаграм и хвастались ими. После огласки они быстро удалили возмутительные ролики со своих страниц и извинились.