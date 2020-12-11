Сегодня существует немало способов познавать окружающий мир и обучаться чему-то новому. Один из самых простых, а главное бесплатных способов является просмотр интересных образовательных роликов на YouTube.

Существует множество интересных и полезных каналов как иностранных, так и украинских, и мы собрали для тебя подборку, которая поможет узнать немало новой информации.

Учиться никогда не поздно, более того, когда за окном зима, а в стране – карантин. К тому же, процесс просмотра образовательных видео трудным не назовешь, а сделать его приятным можно с помощью теплого чая или кофе.

Украинский YouTube только набирает обороты, поэтому по-настоящему качественных и популярных каналов на родном языке здесь не много. Однако они есть и мы подготовили подборку из 5 каналов на украинском и английском, которые интересно рассказывают о не простых вещах и расширяют знания обо всем, что тебя окружает.

Познавательные каналы на украинском

Цікава наука

Канал занимается озвучиванием преимущественно англоязычных популярных видео научной тематики. Следовательно, тема роликов очень разнообразна: химия, биология, физика, математика и астрономия. Ролики будут интересны как взрослым, так и детям, ведь информация обычно доступна и легка для усвоения.

Главная цель канала – повышение уровня научной грамотности украинцев. На сегодня канал имеет 113 тысяч подписчиков.

Интересное видео о том, как велосипед сохраняет устойчивость:

Ukraїner

Канал рассказывает о живописных уголках Украины и делает это очень красиво. Медиа-проектом занимается молодая команда, которая активно использует разнообразную технику – от современных камер до дронов, чтобы во всей красе показать разнообразную Украину. На канале можно увидеть не только интересные места, о которых вы не знали, но и здесь сможете познакомиться с уникальной культурой и ремеслом украинцев.

Аудитория канала насчитывает 143 тысячи подписчиков.

Инновационная металлообработка в Украине, познавательное видео:

Tokar.ua

Этот украинский проект доступным языком рассказывает о науке, технологиях, изобретениях, космосе, истории, экологии, возобновляемой энергии и электротранспорте. Автором проекта является редактор украинской версии Википедии Назар Токарь.

Стоит отметить, что информация в видео всегда хорошо проверена и берется из надежных и авторитетных источников.

Подписчиками канала сегодня являются 35,4 тысячи пользователей.

Полезное видео о безопасности в интернете:

Клятий раціоналіст

Автор канала – Артем Албул – рассказывает подписчикам о науке и развенчивает десятки мифов, которые уверенно укоренились в нашей жизни. Тематика канала разнообразна, однако она тесно связана с наукой и медициной. На канале можно найти видео, где автор приглашает ученых для обсуждения той или иной темы, это всегда интересно и познавательно.

Аудитория канала – 91 тысяча пользователей.

Видео о вреде перевода часов:

Мистецький арсенал

Канал рассказывает о культуре, а тематика видео касается современного искусства, новой музыки, театра, литературы и музейного дела. На канале также можно найти авторский курс театроведа и доктора искусствоведения Анны Веселовской по истории украинского театра.

Аудитория канала не большая – 4,5 тысячи пользователей, однако контент крайне полезный и познавательный.

Интересное видео об инвестициях в культурные институты:

Во время карантина не стоит ограничиваться лишь просмотром видео на YouTube, это отличный шанс самому попробовать стать блогером. Для этого нужно не так уж много: интересная идея и оборудование. Если идея это целиком ваша работа, то об оборудовании позаботились за вас. Недорогой набор Canon EOS M50 Web Kit состоит из самых необходимых для начинающего блогера элементов.

В состав EOS M50 Web Kit входят:

камера Canon EOS M50;

программное обеспечение EOS Webcam Utility;

объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3;

стереомикрофон Rode VideoMic GO;

штатив Slik Sprint Pro III 3 Way BK;

карта памяти SDXC, карта памяти 64GB;

пошаговая инструкция по установке и использованию;

зарядка на 220 Вольт.

Современная беззеркальная фотокамера EOS M50 с разрешением 24 мегапикселя и сенсором 22,3x14,9 мм обеспечит красивую и чистую картинку. Особенностью камеры является ее высокая светочувствительность – 51200ISO, которая позволяет снимать видео в условиях не достаточного комнатного освещения, поэтому не придется тратиться на лайтбоксы или мастерить их самостоятельно.

Камера может снимать видео в 4К и имеет специальный адаптер, который расширяет арсенал совместимой оптики, поэтому в будущем можно подобрать несколько объективов для различных нужд и условий. Кроме того, вы всегда можете снять камеру со штатива и использовать по прямому назначению в отпуске или во время путешествия.

Стоит добавить, что производитель позаботился о том, чтобы камеру можно было быстро настроить и подключить без лишней мороки. Набор EOS M50 Web Kit легко подключается к компьютеру через стандартный USB кабель. Далее остается лишь установить бесплатное программное обеспечение EOS Webcam Utility.

Если же у вас возникнут вопросы в процессе подключения или настройки оборудования, производитель подготовил несколько детальных видеоинструкций. Кроме того, можно скачать инструкции в PDF формате, где пошагово рассказывают, как все правильно настроить.

В конце концов, вы всегда можете задать вопрос специалисту, который поможет вам в случае, если что-то не удалось настроить.