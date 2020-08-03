1 августа начал работать сервис регистрации электронных кабинетов абитуриентов. По состоянию на сегодня участники вступительной кампании зарегистрировали более 61 тысячи кабинетов поступающих на бакалавриат и почти 13 тысяч электронных кабинетов поступающих в магистратуру.

Такие данные сообщило Государственное предприятие "Инфоресурс" в фейсбуке.

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В общем создать электронный кабинет можно будет в течение всего периода подачи заявлений в учреждения высшего образования – до 22 августа.

Подавать электронные заявления на вступление через электронные кабинеты на бакалавра можно будет уже 13 августа, а на магистра – с 5 августа.

Как подать электронное заявление для поступления: смотрите видео

Если у абитуриентов возникнут вопросы по регистрации электронного кабинета, в частности они заметят ошибку, то им необходимо обратиться в службу поддержки, написав письмо на электронный адрес [email protected] или позвонив по номерам: (044) 290-18-13, (093) 342-38-63, (095) 281-13-54, (067) 551-24-74.