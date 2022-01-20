Учительница ударила ученика головой о парту

Инцидент произошел в академическом лицее №4 в городе Обухов Киевской области. В фейсбук-сообществе "Батьки SOS" назвали имя учительницы – Рудык Лариса Михайловна.

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В постановлении суда говорится о буллинге от учительницы. В частности, Лариса Рудык:

11 февраля 2021 года на уроке ударила первоклассника головой о парту , от нанесенного удара у ребенка выступила кровь на губе. Также она прижимала его палец во время слежения за текстом, причиняя ему физическую боль.

, от нанесенного удара у ребенка выступила кровь на губе. Также она прижимала его палец во время слежения за текстом, причиняя ему физическую боль. 28 октября 2021 года ударила ученика второго класса рукой по спине , потому что он вертелся за партой.

, потому что он вертелся за партой. Кроме физического насилия, она применила за этот период (с февраля по ноябрь) психологическое насилие в отношении ребенка, используя обиды, крики и запугивание.

Отметим, что в судебном деле речь идет о разных детях. Несколько месяцев учительница вредила физическому и психологическому здоровью малолетних детей 6 – 7 лет.

Кроме того, одна девочка, увидев, как учительница ударила мальчика о парту, от испуга сбежала с уроков домой и два дня отказывалась ходить в школу. С ней работал психолог.

Мальчика перевели в другую школу

Бабушка ученика, которая в суде выступила свидетелем, рассказала, что с февраля по ноябрь ее внук испытывал физическое и психологическое давление со стороны Ларисы Рудык.

Пострадавший мальчик носил очки, но, несмотря на это, педагог пересадила ребенка на последнюю парту, отметив, что "он будет сидеть там до старости". Потом добавила, что "если она такая плохая и злая, то почему должна ему помогать".

Негативное отношение учительницы к ребенку повлекло за собой формирование в классе негативного отношения к нему от других детей. А обращения к директору школы ничего не изменили,

– говорится в судебном деле.

Впоследствии бабушка, не преодолев буллинг учительницы к ребенку, в декабре 2021 года была вынуждена перевести его в другую школу, которую он посещает.

Как наказали учительницу

Суд признал Ларису Рудык виновной в совершении буллинга, но только постановил уплатить штраф в размере 1 700 гривен. Также она заплатит судебный сбор в размере 496 гривен.

В фейсбук-сообществе добавили, что учительница продолжает работать в школе.

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