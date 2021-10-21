Под Киевом 10-летнего ребенка похитили из школы из-за конфликта между родителями: подробности
Источник:полиция Киевской области
В городе Вишневое Киевской области прямо во время занятий похитили 10-летнего школьника. Машина уехала в неизвестном направлении. По данным полиции, это произошло из-за конфликта между родителями.
Что известно о похищении школьника
10-летнего ребенка похитили прямо во время учебного процесса. Школьника затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.
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Работники лицея сразу сообщили в полицию о похищении ребенка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, чтобы опросить свидетелей.
Как разыскали "похитителей"
Руководитель главного управления Нацполиции в Киевской области объявил о введении специальной полицейской операции и задействовал уголовный розыск.
Уже в Бориспольском районе работники батальона патрульной полиции остановили автомобиль. В салоне находился мальчик, пропавший из учебного заведения, а также его мать и родственники.
Мальчика оперативно разыскали / Фото полиции Киевской области
Почему похитили школьника? Оказалось, что данный инцидент – это очередная попытка выяснения отношений между родителями, которые находятся в конфликтных отношениях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Полиция задержала "похитителей" / Фото полиции Киевской области
Правоохранители призвали родителей решать вопросы о воспитании и месте пребывания ребенка в правовом поле, без совершения уголовных правонарушений.
К слову, в Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что мальчик приносит в школу нож, газовый баллончик, запугивает учителей и детей. Детали – читайте в статье.