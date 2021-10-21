Что известно о похищении школьника

10-летнего ребенка похитили прямо во время учебного процесса. Школьника затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

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Работники лицея сразу сообщили в полицию о похищении ребенка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, чтобы опросить свидетелей.

Как разыскали "похитителей"

Руководитель главного управления Нацполиции в Киевской области объявил о введении специальной полицейской операции и задействовал уголовный розыск.

Уже в Бориспольском районе работники батальона патрульной полиции остановили автомобиль. В салоне находился мальчик, пропавший из учебного заведения, а также его мать и родственники.



Мальчика оперативно разыскали / Фото полиции Киевской области

Почему похитили школьника? Оказалось, что данный инцидент – это очередная попытка выяснения отношений между родителями, которые находятся в конфликтных отношениях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



Полиция задержала "похитителей" / Фото полиции Киевской области

Правоохранители призвали родителей решать вопросы о воспитании и месте пребывания ребенка в правовом поле, без совершения уголовных правонарушений.

К слову, в Полтаве пятиклассник терроризирует лицей № 6 "Лидер", в котором учится. Родители других учеников рассказали, что мальчик приносит в школу нож, газовый баллончик, запугивает учителей и детей. Детали – читайте в статье.