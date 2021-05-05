В течение года трое ребят психологически унижали 14-летнюю девушку и высказывали нецензурную брань в ее адрес.

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Девушка пыталась покончить с жизнью

Поэтому ученица отказалась ходить на учебу в интернат. А потом она даже попыталась убить себя. Для этого она наглоталась таблеток.

Но, к счастью, школьницу вовремя доставили в больницу, и ее удалось спасти.

Об этом сообщили в полицию, где правоохранители открыли уголовное производство из-за доведения до самоубийства. Работники полиции проверили факт буллинга в интернате.

Потерпевшая рассказала, что она более года учится в интернате и все это время трое 17-летних старшеклассников издеваются и унижают ее. Это подтвердили и родители девочки. Они объяснили, что дочь отказывалась ехать на учебу, после чего наглоталась таблеток,

– рассказали в полиции.

Относительно обидчиков составили административные протоколы по статье буллинг.

Что говорят в интернате

Руководство интерната заверило, что с детьми постоянно проводят беседы на тему буллинга. Также там заявили, что девочка сама провоцировала старшеклассников.

Позже некоторые из учеников признались, что подростки на самом деле без причины оскорбляли ученицу.

Добавим, что потерпевшая девочка сейчас учится дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять дочь в этом учебном заведении или нет.

К слову, в школе Кривого Рога три девушки жестоко избили ровесницу. Школьницы сначала поставили девушку на колени, а затем начали наносить удары. Детали инцидента – читайте по ссылке.