Юноша не видел будущего из-за того, что предполагал не поступить в вуз. Поэтому, он пытался зарезать себя ножом.

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Но его удалось спасти. Одиннадцатиклассника с резаной раной предплечья утром доставили в больницу Днепра.

Свой поступок ученик объяснил тем, что впереди ВНО, а он отстает в учебе и уверен, что не сдаст тестирование и никуда не поступит, а значит – не имеет будущего.

Отметим, что парень воспитывается в детском доме семейного типа. Школьник ответил, что к самоубийству его подстрекали близкие или посторонние люди. Его направили на амбулаторное лечение.

К слову, в Кривом Роге спасателям удалось спасти девушку от самоубийства. Они вытащили ее из реки. Девушка прыгнула с автомобильного моста в ледяную воду Саксагани.