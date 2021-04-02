Во время сертификации-2021 почти треть учителей начальных классов не сдали независимое тестирование своих профессиональных знаний и умений. Они не смогли преодолеть даже пороговый балл теста.

Каким было ВНО для учителей? Тест содержал 100 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 180 минут. А для успешной сдачи экзамена учителям необходимо было набрать не менее 60 баллов.

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Задания теста должны были проверить:

теоретические знания по образовательным отраслям,

владение методикой обучения,

способности планировать и организовывать образовательный процесс и тому подобное.

Педагоги получили результаты тестирования. Так, 27% учителей не смогли сдать ВНО по сертификации.

Зато те участники, которые преодолели определенный пороговый балл, смогут принять участие во втором этапе сертификации. Он предполагает заполнение анкеты самооценки собственного педагогического мастерства.

Отметим, что второй этап пройдет с 29 марта по 20 апреля. А третий этап, где учителя покажут практический опыт, состоится с 20 сентября по 12 ноября.

Что известно о сертификации учителей в 2021